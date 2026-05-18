מיליוני אמריקנים במרכז ארצות הברית מתמודדים עם סופות טורנדו, ברד כבד ושיטפונות בזק, בעוד החזאים מזהירים מפני סכנה חמורה אף יותר ביממה הקרובה.

מערכת מזג אוויר סוערת במיוחד, המתפרסת על פני כאלף מיילים, הביאה את שירות מזג האוויר הלאומי לפרסם אזהרות חמורות ברחבי המדינות נברסקה, קנזס, איווה ומינסוטה. באזור העיר היברון שבנברסקה אף הוכרז "מצב חירום מפני טורנדו", המוגדר כדרגת הסיכון הגבוהה ביותר ומיועד למצבים שבהם סופה קטסטרופלית מאיימת באופן מיידי על אזורים מאוכלסים.

​הסופות לוו בברד כבד ונדיר, כאשר בעיירה פאלמר שבנברסקה נמדדו אבני ברד בקוטר של כמעט תשעה סנטימטרים, גודל הדומה לכדור סופטבול.

במקביל, רוחות עזות במהירות של יותר מ-120 קילומטרים לשעה פגעו באזור הגבול של דרום דקוטה ונברסקה. עקב הגשמים העזים, החזאים מתריעים מפני שיטפונות בזק באזורים שבהם הקרקע כבר רוויה במים, עם צפי לכמויות משקעים של עד עשרה סנטימטרים במקומות המועדים.

​צוותי רודפי סופות של רשת פוקס וweather, אשר נפרסו בשטח כדי לעקוב אחר התפתחות המערכת, דיווחו על תנאי נהיגה קשים וראות לקויה עקב הברד והגשם החזק. באזור דרום דקוטה נרשמו פגיעות ישירות במבנים חקלאיים, גגות שנתלשו, וקרוואן מגורים שהתהפך כתוצאה מעוצמת הרוח. אלפי תושבים נותרו ללא חיבור לרשת החשמל בעקבות קריסת קווי מתח ועצים.

​החזאים מזהירים כי המערכת צפויה להתעצם באופן משמעותי בשעות הקרובות, ומציינים כי התנאים האטמוספריים הנוכחיים, הכוללים שילוב של אוויר חם ולח עם רוחות חזקות בשכבות הגבוהות, עלולים לייצר סופות טורנדו ארוכות טווח שינועו על פני מסלולים נרחבים. התושבים באזורים המאוימים נקראו להישאר קשובים לאמצעי התקשורת ולמצוא מחסה במבנים יציבים ובקומות נמוכות.

ברשתות החברתיות הופצו תיעודים נדירים של סופות טורנדו עצומות שפרצו באזור, באחד מהם נשמעת אישה יושבת ברכבה תוך שהיא מתעדת את המראה המרהיב, ובורחת ברגע האחרון.