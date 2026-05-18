הזוי: האיש ששילם 9 מיליון דולר עבור ארוחה אחת עם מיליארדר

מכירה פומבית על ארוחה עם וורן באפט הניבה 9 מיליון דולר | המשקיע האגדי יתרום סכום זהה לצדקה יחד עם כוכב ה-NBA סטפן קרי (מעניין)

יותר מ-9 מיליון דולר שולמו במכירה פומבית עבור ארוחת צהריים פרטית עם המשקיע האגדי , מגדולי העשירים בעולם, וכוכב ה-NBA סטפן (סטף) קרי.

באפט, שהונו האישי נאמד בשנה שעברה בכ-149.4 מיליארד דולר, הודיע כי יתרום סכום זהה לזה ששולם, כך שהכסף יועבר לעמותות הצדקה האהובות על השניים.

הזוכה האלמוני שילם 9,000,100 דולר עבור הארוחה שתתקיים בחודש הבא בעיר אומהה שבמדינת נברסקה ב, עיר מגוריו של באפט בן ה-95.

בהצהרה שפרסמו בני הזוג קרי נמסר: “אנחנו מלאי הכרת תודה על ההזדמנות הזאת, שמשקפת אמונה משותפת בכך שכאשר דורות ומוסדות שונים פועלים יחד מתוך מטרה, אפשר ליצור השפעה עמוקה ומתמשכת עבור אנשים שזקוקים לכך”.

באפט החל לערוך את מכירות הצדקה הללו בשנת 2000, ובמהלך השנים גויסו באמצעותן יותר מ־53 מיליון דולר. בשנת 2022 נמכרה ארוחה עמו ב-19 מיליון דולר, ולאחר מכן הופסק הפרויקט לתקופה מסוימת.

