כיכר השבת
תופעה יוצאת דופן

טראמפ ונתניהו בגלגול אחר? אלפים הגיעו לחווה בגלל תמונה ויראלית

שני תאו בבנגלדש הפכו לתופעה ויראלית בזכות דמיון מפתיע לדונלד טראמפ ובנימין נתניהו | אלפים מגיעים לצלם את בעלי החיים הייחודיים (מעניין)

התאו "דונלד טראמפ" ו"בנימין נתניהו" (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שני תאו לבקנים בבנגלדש הפכו בימים האחרונים לאטרקציה ויראלית ברשתות החברתיות, לאחר שגולשים ומבקרים טענו כי מראם מזכיר מנהיגים עולמיים מוכרים - נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה .

לפי הדיווחים, אחד התאו זכה לכינוי “” בשל צבע הפרווה הלבן והשיער הבולט שעל ראשו, שלדברי מבקרים מזכיר את תסרוקתו המפורסמת של הנשיא האמריקני.

תאו נוסף בחווה קיבל את הכינוי “בנימין נתניהו”, וגם הוא עורר עניין רב בקרב המבקרים.

בעלי החווה סיפרו כי מאז שהתמונות והסרטונים הופצו ברשתות החברתיות, אלפי בני אדם הגיעו למקום כדי לראות את בעלי החיים מקרוב - ואפילו להצטלם איתם לקראת חג הקורבן המוסלמי.

בנימין נתניהודונלד טראמפויראליבנגלדשאטרקציה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

