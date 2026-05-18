שני תאו לבקנים בבנגלדש הפכו בימים האחרונים לאטרקציה ויראלית ברשתות החברתיות, לאחר שגולשים ומבקרים טענו כי מראם מזכיר מנהיגים עולמיים מוכרים - נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו.
לפי הדיווחים, אחד התאו זכה לכינוי “דונלד טראמפ” בשל צבע הפרווה הלבן והשיער הבולט שעל ראשו, שלדברי מבקרים מזכיר את תסרוקתו המפורסמת של הנשיא האמריקני.
תאו נוסף בחווה קיבל את הכינוי “בנימין נתניהו”, וגם הוא עורר עניין רב בקרב המבקרים.
בעלי החווה סיפרו כי מאז שהתמונות והסרטונים הופצו ברשתות החברתיות, אלפי בני אדם הגיעו למקום כדי לראות את בעלי החיים מקרוב - ואפילו להצטלם איתם לקראת חג הקורבן המוסלמי.
0 תגובות