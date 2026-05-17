כיכר השבת
תחזיות שגויות?

"אחרי 15 שנים התברר שצדקתי": טראמפ חוגג ניצחון על המדענים

טראמפ תקף את הדמוקרטים לאחר שמדעני אקלים התרחקו מתרחיש התחממות קיצוני של האו"ם | "הדמוקרטים הבטיחו במשך שנים ששינויי האקלים יהרסו את כדור הארץ", לעג הנשיא (בעולם)

הנשיא טראמפ על רכב גולף, תמונת אילוסטרציה (צילום: הבית הלבן)

נשיא תקף את מדיניות האקלים של הדמוקרטים, לאחר שמדעני אקלים החלו להתרחק מאחד מתרחישי ההתחממות הקיצוניים ששימשו במשך שנים במודלים הנתמכים על ידי האו"ם.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו כתב טראמפ: “ברוך שפטרנו! אחרי 15 שנים שבהן הדמוקרטים הבטיחו ששינויי האקלים יהרסו את כדור הארץ, ועדת האקלים הבכירה של האו״ם הודתה שהתחזיות שלה היו שגויות”.

טראמפ טען כי פעילי האקלים השתמשו בפחדים סביב שינויי האקלים כדי לקדם מדיניות אנרגיה ולהעביר מיליארדי דולרים לתוכניות מחקר. לדבריו, “בניגוד לדמוקרטים שמשתמשים בהפחדות אקלים כדי לקדם את ‘ההונאה הירוקה החדשה’, הממשל שלי יתבסס תמיד על אמת, מדע ועובדות”.

הדברים נאמרו לאחר שחוקרי אקלים הודיעו כי תרחיש הפליטות הקיצוני RCP8.5, ששימש במשך שנים את הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים של האו״ם כאיום מרכזי, כבר אינו נחשב לתרחיש הסביר ביותר. לפי החוקרים, התפתחות האנרגיה המתחדשת, מגמות הפליטה ומדיניות האקלים בעולם הפכו את התחזית הקיצונית לפחות סבירה.

עם זאת, החוקרים הדגישו כי עדיין יש צורך לבחון מגוון רחב של תרחישים עתידיים, כולל אפשרויות של התחממות חמורה.

דבריו של טראמפ עוררו ביקורת מצד דמוקרטים, בהם הילרי קלינטון, שטענה כי מדובר ב”דיסאינפורמציה מוחלטת”. מנגד, ראש הסוכנות להגנת הסביבה לי זלדין הגן על טראמפ ואמר כי “מדיניות שמאל קיצונית בשם שינויי האקלים גרמה לפגיעה כלכלית קשה באזרחים”.

ארה"בדונלד טראמפכדור הארץועידת האקליםהתחממות גלובליתדמוקרטים

