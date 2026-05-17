לוקה סיניורלי הפך לגיבור הלאומי של איטליה לאחר שרדף והשתלט בידיו על מחבל שדרס שמונה עוברי אורח, ספג דקירות בראשו והצליח לנטרל את התוקף עד להגעת כוחות המשטרה.

​האזרח האיטלקי לוקה סיניורלי הפך לגיבור השעה באיטליה, לאחר שהצליח לנטרל בגופו את הנהג שביצע פיגוע דריסה קשה בעיר מודנה.

האירוע החל כאשר מכונית דהרה לעבר המדרכה ופגעה בקבוצת הולכי רגל, ולאחר מכן התרסקה לתוך חלון ראווה של חנות.

הנהג יצא מהרכב והחל להימלט בריצה לאורך הרחוב, כאשר סיניורלי החל לרדוף אחריו יחד עם אזרחים נוספים במטרה לעצור אותו.

​במהלך המרדף ניסה הדורס להסתתר מאחורי ערימת מכוניות, וברגע שסיניורלי התקרב אליו, הוא זינק לעברו כשהוא חמוש בסכין והפיל אותו ארצה.

התוקף ניסה לדקור את סיניורלי בראשו ובלבו במשך שניות ארוכות, אך סיניורלי נאבק בו בעוצמה והצליח לחסום את שורש כף ידו. במהלך המאבק נפצע סיניורלי בראשו, אך המשיך להחזיק בתוקף יחד עם אזרחים נוספים שהגיעו לסייע, עד למעצרו.

​"בזמן שניסיתי להגיש עזרה לגברת שהרגליים שלה נקטעו הוא ברח. אז רדפתי אחריו, ובינתיים עוד ארבעה או חמישה אנשים הגיעו מאחוריי. הוא נעלם מאחורי ערימת מכוניות ואז זינק החוצה עם סכין ביד. הוא מילמל משהו אבל זה לא היה איטלקית. הגיעו אליי שתי מכות סכין, אחת ללב והשנייה לראש. התחוללה קטטה. מכת סכין אחת הצלחתי למנוע, את השנייה חטפתי. אז חסמתי את שורש כף היד שלו. ונטרלתי אותו", שיחזר סיניורלי את רגעי האימה. לאחר שהגיע לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, הוסיף בקצרנות: "הראיתי שאיטליה לא מתה".

​בפיגוע הדריסה נפצעו שמונה בני אדם, בהם ארבעה באורח קריטי, וחלקם נזקקו לקטיעת גפיים בעקבות עוצמת הפגיעה.

הרשויות באיטליה זיהו את התוקף כסלים אל-קודרי, אזרח איטלקי בן 31 ממוצא מרוקאי, הסובל מהפרעות נפשיות קשות משנת 2022. התובע הציבורי הבהיר כי מדובר במעשה מכוון שנועד לפגוע בביטחון הציבור, אך שלל מניע דתי או פוליטי לאירוע.

​מעשה הגבורה של סיניורלי, שזכה למחיאות כפיים סוערות עם הגעתו לבית החולים, עורר גל של שבחים מצד הצמרת המדינית במדינה.

נשיא הרפובליקה סרג'יו מטרלה וראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני הביעו את תודתם העמוקה לאזרחים שבלמו את התוקף באומץ לב. סגן ראש הממשלה ושר החוץ, אנטוניו טאיאני, פנה רשמית למשרד הפנים בבקשה להעניק לסיניורלי ולשאר המשתתפים את מדליית הגבורה האזרחית. "למרות שהיה פצוע הוא הקריב את עצמו כדי להציל את חייהם של מי שהיו שם, אני מודה לו על הגילוי האמיץ והאלטרואיזם הזה, דוגמה לכולם", כתב שר החוץ.