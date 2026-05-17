העיתונאי והפרשן הפוליטי בן כספית, שחיבר בין היתר ביוגרפיה מקיפה על נתניהו, מעריך כי לראשונה מזה זמן רב, קיים סיכוי מסוים שראש הממשלה בנימין נתניהו יבחר שלא להתמודד במערכת הבחירות הקרובות ויפרוש מהחיים הפוליטיים.

את הדברים המפתיעים כתב כספית במסגרת מענה לשאלות גולשים ברשתות החברתיות, שם נשאל ישירות על הבסיס לשמועות ולהערכות השונות הצצות חדשים לבקרים במערכת הפוליטית בנוגע לאפשרות שראש הממשלה יפרוש ולא ירוץ פעם נוספת בראשות מפלגת הליכוד בבחירות הקרובות לכנסת. השאלה שהופנתה אליו הציפה את התחושה הציבורית כי כל יום עמוס בחדשות המספיקות לשבועיים, וביקשה לבחון האם אכן ישנו בסיס ריאלי להערכות הללו.

כספית פתח את התייחסותו המפורטת והמנומקת בקביעה נחרצת לגבי אופיו הפוליטי המוכר של ראש הממשלה, וכתב כי "ביבי הוא לא מהפורשים". בהמשך דבריו החמיא ליכולת ההישרדות הפוליטית יוצאת הדופן של נתניהו לאורך השנים, כאשר הגדיר אותו באופן הבא: "הוא הקאמבק קיד האולטימטיבי, אדם שלא אומר נואש אף פעם".

לאחר מכן בחר הפרשן לסייג את האמירות והציג קו מחשבה חדש ומפתיע בנוף הפוליטי. כספית הדגיש כי חל שינוי מסוים בנסיבות הנוכחיות, וציין במפורש: "ואחרי שאמרתי את זה, לדעתי הפעם יש סיכוי מסוים, קלוש אבל קיים, שיפרוש". מדובר באמירה משמעותית ביותר מצידו של כספית, המלווה את המערכת הפוליטית ואת נתניהו עצמו מזה עשרות שנים, והיא מעידה על כך שבמציאות הנוכחית נוצר לראשונה חלון הזדמנויות שבו תרחיש של פרישה הופך לאפשרות שיש לקחת בחשבון, דבר שלא היה נכון בסבבי הבחירות הקודמים שבהם נתניהו לא הראה שום סימן של נסיגה.

לדברי כספית, המפתח להחלטה הדרמטית וההיסטורית הזו טמון בהבנה האישית של נתניהו לגבי סיכוייו הריאליים בקלפי, ובקשר הישיר של תוצאות הבחירות לעתידו האישי והמשפטי. כספית הסביר בהרחבה את התרחיש שעשוי להוביל לכך, וכתב: "אם הוא ירגיש שהוא הולך להפסיד וישתכנע בזה, יכול להיות שיפרוש בדקה ה-90 כדי לחלץ עסקת טיעון לפני שיהיה מאוחר מדי".

בשל כך, מעריך כספית כי אם התרחיש הזה אכן יקרום עור וגידים, הוא לא יתבצע כמהלך מתוכנן או שקול מראש, אלא כצעד דרמטי ופתאומי של הרגע האחרון לפני סגירת הרשימות לכנסת. הסיבה לכך היא הרצון להשתמש בכוחו הפוליטי עד הרגע האחרון כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר מול מערכת החוק. כספית הרחיב על הסיכון שנתניהו רואה לנגד עיניו במקרה של הפסד ללא הסדר מוקדם, וציין כי הדבר נובע "כי אם הוא יפסיד מבלי שהסדיר את מצבו המשפטי, זה יכול להיגמר במעשיהו. והוא יודע את זה".

את דבריו סיכם הפרשן בכך שלמרות שמדובר בניתוח של הערכות וסיכויים ולא בידיעה מוחלטת או קביעה עובדתית מוצקה, עצם המוכנות שלו לדבר על כך פומבית מהווה שינוי מגמה מרתק. כספית חתם את התייחסותו למצב במילים: "להגיד שזה יקרה? אני לא יודע. אבל לראשונה מזה זמן רב, יש סיכוי כלשהו שזה יקרה".