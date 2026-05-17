ישיבת ממשלה התכנסה היום (ראשון) לישיבה מיוחדת לרגל יום ירושלים, במוזיאון הכנסת ב״בית פרומין״. ראש הממשלה פתח אותה בהתייחסות לחיסולו של בכיר חמאס, עד א-דין חדאד בסוף השבוע, וגם התייחס לדריכות מול איראן - ברקע אפשרות לחידוש הלחימה.

״זו הפעם השנייה שאני מבקר פה לאחר השחזור, במעון הכנסת המקורי בבית פרומין", אמר נתניהו. "אני חושב שכל מי שבא הנה מרגיש את הייחודיות של המקום הזה שהיווה בעצם את המשכן של חידוש הריבונות של עמנו בארצנו אחרי אלפי שנים. וזה תמיד מרטיט את הלב.

"אני זוכר גם שכנער ירושלמי הייתי כאן מעבר לרחוב והסתכלתי על הבית הזה, הוא היה אז סגור לנערים כמוני, אבל היום הוא פתוח לעם ישראל כולו. ואני מזמין את כולכם, אזרחי ישראל, לבוא הנה ולהנות מהמורשת הזאת. באמת נעשתה כאן עבודת שיפוץ נפלאה, מאוד מקורית, מאוד אותנטית ומאוד נאמנה למקור, והאווירה נותנת הרבה השראה".

נתניהו המשיך: "בראשית דבריי אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחתו של סרן מעוז ישראל רקנטי ז״ל. מעוז עזב את הכל, עזב גם את ארוסתו שעמד להינשא עמה בעוד כחודש, והוביל את לוחמיו בלבנון בקרב וגם נפל. השם יקום דמו. יהי זכרו ברוך.

"אני רוצה לומר כמה דברים על המאבק בלבנון. אנחנו עושים שם הרבה; תופסים שם שטח, מנקים שם שטח, מגנים על יישובי ישראל אבל נאבקים גם באויב שמנסה להתחכם לנו.

"לפני שש שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום רציני של כלי להתנקשות באישים, אבל מאז זה כמובן התפתח. מתחילת המלחמה וכמובן שגם ראיתי את מלחמת אוקראינה, חשבתי שזה יכול לשמש כלי גם בשדה הקרב שלנו.

לבקשתי, צה"ל הקים סככות על הטנקים. זה היה אמצעי אחד. וצה"ל עשה ומשרד הביטחון עשו הרבה דברים במהלך השנים, צריך להבין את זה, והם סיכלו מאות רבות אם לא אלפים כולל גם כטב"מים, אלפים של ניסיונות פגיעה בכוחותינו של כטב"מים ושל רחפנים. והם מצליחים. כל פעם יש איום חדש, ומצליחים לסכל אותו".

בשלב הזה אמר נתניהו: "היום אנחנו עומדים לפני סיכול של רחפני סיב. זה סוג מסוים של איום. כינסתי צוות מיוחד ביחד עם שר הביטחון ואנשים ממשרד הביטחון ואנשים מחוץ למשרד הביטחון, לא רק בתעשיות אלא גם בסקטור האזרחי. מיטב המוחות שיש בארץ, ולדעתי מיטב המוחות בעולם. עשיתי שלוש פגישות בשבועיים, אבל אמרתי להם בישיבה שקיימנו לפני ימים אחדים דבר שקצת הפתיע אותם: ׳אין לכם מגבלת תקציב׳. כמה שזה יעלה זה יעלה. אין לכם גם מגבלה, ככה אני יודע, של יצירתיות ושל כוח הדמיון - כי אתם הכי טובים בעולם. ולכן ההנחיה שלי לצוות היא להביא פתרון גם לזה וגם לאיום הבא שיבוא.

"אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת. זה דורש אורך רוח ולפעמים גם חריקת שן, אבל את שני הדברים הללו - אורך רוח ונחישות ויכולת לעמוד באתגר יש לנו בשפע. אנחנו נשיג גם את זה".

עוד אמר נתניהו: "ביחס לרצועת עזה - בסוף השבוע חיסלנו את רב המרצחים עז א-דין אל חדאד. הוא היה בעצם מספר אחד בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל. המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, פציעתם וחטיפתם של אלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי, והוא כבר איננו. חשוב לומר שאני הבטחתי שני דברים, והממשלה יחד איתי: הבטחתי שנחזיר את כל חטופינו, עד האחרון שבהם. עד גיבור ישראל רני גואילי ז"ל. והחזרנו אותם. היו ספקות, לנו לא היו ספקות. החזרנו אותם.

"הבטחתי דבר שני - שכל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו עד האחרון שבהם, ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה הזאת גם כן. אנחנו בעזה עכשיו מחזיקים כבר לא 50% - כבר 60%. אנחנו לופתים את החמאס. אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת - להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים בעזרת חיילינו הגיבורים. הם באמת גיבורים. בלבנון, בעזה וגם בשמי טהרן. לוחמינו, טייסינו, הלוחמות שלנו והטייסות שלנו, גיבורים וגיבורות.

"עינינו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ. אשמע בוודאי רשמים מנסיעתו לסין, אולי גם דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש״.