ניצול ציני של הראשל"צ: סרטון מזויף שפורסם הביא למלכודת 

מערך הסייבר הלאומי פרסם אזהרה לציבור בעקבות הפצת סרטון “דיפ פייק” ברשתות החברתיות, בו נראה כביכול הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף כשהוא ממליץ על מוצר רפואי.

לפי הודעת מערך הסייבר, מדובר בסרטון מזויף, ולרב הראשי אין כל קשר לסרטון או למוצר המשווק באמצעותו. עוד נמסר כי הסרטון מפנה לעמוד מתחזה שנועד לגנוב מהציבור פרטים אישיים ופרטי תשלום.

במערך הסייבר קראו לציבור לגלות עירנות ולהימנע מלחיצה על קישורים המופיעים בסרטונים, בתגובות או בהודעות נלוות. בנוסף הומלץ לבדוק את אמינותם של סרטונים המשתמשים בדמויות מוכרות, ולוודא לפני רכישת מוצר רפואי כי מדובר באתר רשמי ומוכר.

עוד הדגישו כי אין להשאיר פרטים אישיים או פרטי אשראי באתרים שאינם מוכרים, ובמקרה של ספק יש לעצור ולבדוק את המידע מול גורם רשמי.