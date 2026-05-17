כיכר השבת
סכנה ברשת

ניצול ציני של הראשל"צ: סרטון מזויף שפורסם הביא למלכודת 

מערך הסייבר מזהיר מסרטון דיפ פייק של הרב דוד יוסף הממליץ על מוצרים רפואיים | הסרטון מפנה לעמוד מתחזה שנועד לגנוב מהציבור פרטים אישיים ופרטי תשלום (בארץ)

הרב דוד יוסף בסרטוני הדיפ פייק שפורסמו (צילום: מערך הסייבר הלאומי)

מערך הסייבר הלאומי פרסם אזהרה לציבור בעקבות הפצת סרטון “דיפ פייק” ברשתות החברתיות, בו נראה כביכול הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף כשהוא ממליץ על מוצר רפואי.

לפי הודעת מערך הסייבר, מדובר בסרטון מזויף, ולרב הראשי אין כל קשר לסרטון או למוצר המשווק באמצעותו. עוד נמסר כי הסרטון מפנה לעמוד מתחזה שנועד לגנוב מהציבור פרטים אישיים ופרטי תשלום.

במערך הסייבר קראו לציבור לגלות עירנות ולהימנע מלחיצה על קישורים המופיעים בסרטונים, בתגובות או בהודעות נלוות. בנוסף הומלץ לבדוק את אמינותם של סרטונים המשתמשים בדמויות מוכרות, ולוודא לפני רכישת מוצר רפואי כי מדובר באתר רשמי ומוכר.

עוד הדגישו כי אין להשאיר פרטים אישיים או פרטי אשראי באתרים שאינם מוכרים, ובמקרה של ספק יש לעצור ולבדוק את המידע מול גורם רשמי.

הרב דוד יוסףסרטון ויראליזיוףמערך הסייבר הלאומיפייק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר