סיוע באיתור נעדרת

נעלמה מבית החולים: המשטרה מבקשת עזרה בחיפושים אחרי שירה מבני ברק

צעירה בת 24 יצאה אתמול אחה"צ ממעייני הישועה ומאז נעלמו עקבותיה • המשטרה פרסמה תיאור מפורט ופונה לכל מי שיודע דבר על מקום הימצאה | הציבור מתבקש לדווח למוקד 100 (חרדים)

תמונת הנעדרת (צילום: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל פנתה היום (חמישי) לציבור בבקשת סיוע דחופה באיתור נעדרת מ. מדובר בשרה שירה לוי, בת 24, שיצאה אתמול אחר הצהריים מבית החולים מעייני הישועה בבני ברק ומאז נותק עמה הקשר.

על פי הפרסום של דוברות המשטרה, הנעדרת יצאה מבית החולים במהלך שעות אחר הצהריים של יום שני, ומאז לא נראתה ולא יצרה קשר עם משפחתה. גורמי המשטרה פועלים בשעות האחרונות לאיתורה ופונים לציבור הרחב בבקשה לסייע במאמצי החיפוש.

תיאורה של הנעדרת כפי שפורסם על ידי המשטרה: גובה כ-1.65 מטר, מבנה גוף בינוני, גוון עור בהיר ושיער חום כהה. המשטרה פרסמה את תמונתה של הנעדרת כפי שיצאה מבית החולים, במטרה לסייע לציבור בזיהויה.

כידוע, בישראל נרשמים מדי שנה מאות מקרים של נעדרים, כאשר חלקם מסתיימים באיתור מהיר ואחרים מצריכים מאמצי חיפוש ממושכים. רק לפני מספר שבועים אושר בכנסת חוק סיוע למשפחות נעדרים, שמטרתו לקדם מתן סיוע לבני משפחות של נעדרים ולהתוות שיתוף פעולה בין רשויות המדינה.

במהלך הדיון בכנסת נחשף כי כ-600 אזרחים נעדרים בישראל מאז קום המדינה. גיטי קליינרמן, אמו של מוישי קליינרמן שנעדר כבר כארבע שנים, ציינה באותו דיון כי "ההרגשה הכי איומה שעם כל הטכנולוגיות המתקדמות הבן שלי נעדר ולא יודעים איפה הוא".

המשטרה מבקשת מכל מי שיודע דבר אודות מקום הימצאה של שרה שירה לוי לפנות בדחיפות למוקד 100 של משטרת ישראל. גורמי אכיפה מדגישים כי כל פרט, גם אם נראה קטן או לא משמעותי, עשוי להיות קריטי לאיתור הנעדרת ולהחזרתה הביתה בשלום.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

זה רק עולה מספר הנעדרים מה הקטע????? לא הבנתי!!!!! אנשים לא שפויים
מסכנה ברחה מהמחלקה הפסיאטרית.איך אין שם שומר? כי שמעתי שהיה עוד מקרה כזה במעייני הישועה.הם באמת צריכים ישועה
חנה חדד

