עימות משפטי חריג ודרמטי בבית המשפט העליון, בשיאו של הדיון הרגיש סביב מינויו המסתמן של האלוף גופמן לראשות המוסד. היועצת המשפטית לממשלה הגישה הבוקר (חמישי) בקשה דחופה.

במוקד הבקשה: דרישה להעביר לעיני השופטים מידע רגיש, שלטענת היועמ"שית, הוסתר מהם במכוון או במחדל על ידי קצין צה"ל בכיר.

המידע שהתגלה למשנה ליועמ"שית

הרקע לדרמה הוא החלטות קודמות של בית המשפט מהימים האחרונים, שהורו על גביית תצהיר מתא"ל ג'. לצורך תיאום המהלך, פנה המשנה ליועמ"שית (ציבורי-מינהלי), ד"ר גיל לימון, ליועץ המשפטי של הגוף שבו מוצב תא"ל ג'.

בשלב זה, כך חושפת הבקשה, נמסר לד"ר לימון "מידע שיש חובה להביאו לידיעת בית המשפט הנכבד". היועמ"שית מבהירה באמצעות נציגיה כי מדובר במידע מהותי, ומציינת כי "על-פני הדברים גם היתה מוטלת חובה להביאו בעצמו לידיעת בית המשפט הנכבד במהלך הדיון".

האשמה ישירה נגד האלוף גופמן

בסעיף מודגש וחריג בחריפותו, מבהירה היועצת המשפטית לממשלה כי אין לה כל טענה כלפי תא"ל ג' עצמו, ומפנה את אצבע המאשימה ישירות כלפי האלוף גופמן. "כל עניינה של הודעת העדכון שמבוקש להגישה הוא במידע שעל האלוף גופמן היה להביא בפני בית המשפט הנכבד במהלך הדיון," נכתב במסמך החתום על ידי מנהל מחלקת הבג"צים, עו"ד ענר הלמן, וצוותו.

דרישה לחיסיון ודיון סגור

לאור רגישות החומר, מבקשת היועמ"שית מבית המשפט לאפשר לה להגיש את הודעת העדכון תחת חיסיון מוחלט. היא מבקשת כי המידע ייחשף רק לעיני השופטים ולבאי כוחם של צדדים ספציפיים, או לחלופין – לקיים דיון דחוף בדלתיים סגורות בנוכחותם בלבד.

כדי להמחיש את דחיפות וחומרת העניין, הבקשה הועברה במקביל לצדדים מבלי להמתין לעמדתם. ההודעה החסויה עצמה הועברה כבר עתה במעטפה סגורה למזכירות הראשית של בג"ץ, והמערכת המשפטית כולה ממתינה כעת להכרעת השופטים כיצד לטפל במידע הרגיש ובהאשמות הקשות שהוטחו כלפי הקצין הבכיר.