אלימות ללא הפסקה: בן 30 נרצח ביריות בתחנת דלק בנתניה | צפו

תיעוד מהזירה
גבר כבן 30 נרצח ביריות בתחנת דלק בנתניה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה, שבסופן נאלצו לקבוע את מותו.
פראמדיקית מד"א אוריאן לוקץ קינן וחובשי רפואת חירום במד"א יונתן ינקלביץ ומאור בראנץ סיפרו כי כשהגיעו למקום הבחנו בגבר שוכב על הרצפה ללא דופק וללא נשימה.
לדבריהם, "מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות ומתן תרופות, אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
המקרה מצטרף לאירועי אלימות רבים שאירעו לאחרונה, בתוכם אירוע דקירת קטין בן 16 שקרה אתמול, סמוך לפיצרייה בטירת כרמל.
