נער כבן 16 נפצע באורח קשה במהלך קטטה שאירעה סמוך לפיצרייה, ברחוב ז'בוטינסקי בטירת כרמל. הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם כשהוא סובל מפציעות דקירה.

כוחות משטרה גדולים מתחנת טירת כרמל וממרחב כרמל הגיעו לזירה זמן קצר לאחר האירוע, פתחו בסריקות והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי. במשטרה בודקים את נסיבות המקרה, כאשר לפי ההערכה הראשונית הרקע לאירוע פלילי.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי אלימות שאירעו במדינה בשבועות האחרונים. הבולט שבהם היה המקרה של בנימין ימנו זלקה ז"ל, שנרצח סמוך לפיצרייה בה עבד בפתח תקווה.

פרקליטות מחוז מרכז הגישה בתחילת השבוע כתבי אישום לבית המשפט המחוזי בלוד נגד 16 נערים החשודים במעורבות ברצח.

על פי כתבי האישום, החשוד המרכזי, נער בן 15, נאשם ברצח באדישות. הוא תועד לפי החשד דוקר את זלקה ז"ל, כאשר הדקירה פגעה בעורק מרכזי וגרמה לאובדן דם משמעותי שהוביל בסופו של דבר למותו של הנער בן ה-21.