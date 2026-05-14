דוברות המשטרה מסרה היום (חמישי) כי הסתיימה חקירה מורכבת נגד תושב בני ברק בן 60, החשוד בפגיעה קשה בקטינים והפרת צווי פיקוח באופן חוזר ונשנה. החקירה נוהלה במחלק אלימות במשפחה בתחנת בני ברק–רמת גן, והוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום.

על פי הנתונים שפורסמו, החשוד הפר את תנאי הפיקוח שהוטלו עליו במספר אירועים חמורים במהלך החודשים האחרונים.

בחודש פברואר השנה, במהלך ביקור של מפקחי יחידת 'צור' של שירות בתי הסוהר בביתו, נתפס החשוד כשהוא מחזיק טלפון נייד ללא חסם – בניגוד גמור להגבלות שהוטלו עליו. בנוסף, נמצא כי צפה בתכנים לא צנועים, גם כן בניגוד מוחלט לצו הפיקוח.

ההפרות לא הסתיימו שם. בחג פורים, במהלך חודש מרץ, נתפס החשוד כשהוא מסתובב בסמוך לקטינים ברחובות בני ברק, משוחח עמם ואף משתתף במסיבה שבה נכחו קטינים – כל זאת בניגוד מוחלט לצו הפיקוח האוסר עליו להתקרב לקטינים.

באירוע נוסף שהתרחש בחודש אפריל, נצפה החשוד כשהוא הולך בסמוך לקטינה בת 6 בבני ברק, ועל פי החשד ביצע מעשים חמורים. האירוע האחרון התרחש בחודש האחרון, במהלך חג ל"ג בעומר, כאשר החשוד נצפה סמוך למדורה בבני ברק ועל פי החשד נגע בצורה מחפירה בקטין בן 14.

מעצרים חוזרים ושחרורים בתנאים

החשוד נעצר מספר פעמים במהלך החקירה, נכלא ובהמשך שוחרר בתנאים על ידי בית המשפט. עם סיום החקירה השבוע, הוארך מעצרו עד היום, ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום בגין העבירות החמורות.

מדוברות המשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב דן ימשיכו לפעול בנחישות, תוך מיצוי כלל האמצעים ושיתופי הפעולה, למען אכיפת החוק, מיצוי הדין עם עבריינים הפוגעים בקטינים ובחסרי ישע, והגנה על שלום הציבור".

פעילות מוגברת של יחידת 'צור'

כזכור, יחידת 'צור' של שירות בתי הסוהר פועלת באופן שוטף לאכיפת צווי פיקוח על משוחררים מסוכנים. רק לפני מספר חודשים עצרה היחידה מפוקח ברמת מסוכנות גבוהה שנכנס למקווה בו שהו קטינים, יממה אחת בלבד לאחר שחרורו ממעצר.

במקרה דומה נוסף, הוגש כתב אישום נגד תושב מבשרת ציון שאסף בחורי ישיבות מטרמפיאדות וביצע בהם מעשים קשים. המקרים החוזרים מדגישים את חשיבות הפיקוח ההדוק על עבריינים מסוכנים ואת הצורך בשיתוף פעולה בין כוחות הביטחון.