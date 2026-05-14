כיכר השבת
"מלחמות הזבל"

כתב אישום נגד קרוב המשפחה שהזמין התנקשות בראש העיר | תיעוד דרמטי

בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז צפון הוגשה הצהרת תובע נגד היורה ומשלחו • הרקע: מכרזי פינוי אשפה בעיר | כתב אישום חמור צפוי להיות מוגש (משטרה)

הירי בראש העיר וסגנו
פרקליטות מחוז צפון הגישה הצהרת תובע נגד שני חשודים מרכזיים בניסיון הרצח של ראש עיריית עראבה אחמד נסאר וסגנו, שבוצע לפני כחודשיים.

על פי החשד, תושב עראבה בן 56, קרוב משפחתו של ראש העיר, שלח את היורה - תושב העיר בן 25 - לבצע את הירי במאפייה בעיר.

כזכור, לפני כחודשיים, בשעות הערב התקבל דיווח במוקד 100 של אודות ירי שבוצע לעבר ראש העיר וסגנו לאחר שישבו במאפייה בעיר. כתוצאה מהירי נפגע ראש העיר מ-7 כדורים שפגעו בו ופצעו אותו באורח קשה, וסגנו נפצע באורח בינוני.

עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה מקיפה לבירור נסיבות המקרה, אשר הוטלה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון. החקירה נוהלה באופן סמוי עד להפיכתה לגלויה ב-14 באפריל, אז נעצרו לחקירה מספר חשודים שעל פי החשד היו מעורבים בניסיון הרצח.

מחומר החקירה שנאסף על ידי היחידה המרכזית עלה כי הרקע לאירוע הוא מכרזים של פינוי אשפה בעיר, ושינוי חברת פינוי האשפה מספר פעמים על ידי העירייה. יצוין כי במהלך הסכסוך אף הוצתו 2 משאיות לפינוי אשפה.

במהלך החקירה נאספו ראיות המקשרות את תושב עראבה בן 56, קרוב משפחתו של ראש העיר, בשילוח היורה - תושב העיר בן 25 - לביצוע הירי. נגד שני החשודים הוגשה הצהרת תובע על ידי פרקליטות מחוז צפון.

בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כנגד שני החשודים כתב אישום חמור. יצוין כי ראש עיריית עראבה היה מאוים בדרגה גבוהה, וכי במשטרה מעריכים שהרקע לאירוע הוא ניסיונות של ארגוני פשיעה להשתלט על מכרזי העירייה.

משטרהכתב אישוםהתנקשותעראבה

