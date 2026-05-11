מחבל פתח באש על הכוחות וחוסל בידי לוחמי מג״ב איו״ש | תיעוד מזהירה

בכניסתם של לוחמי מג"ב איו"ש לפעילות מבצעית בקלנדיה, הבחינו הכוחות במחבל שיורד מרכב ומבצע ירי לעברם באמצעות נשק ארוך | הם הגיבו בירי וניטרלו אותו במהרה (משטרה)

הזירה בקלנדיה (צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי מג"ב איו"ש שפעלו הבוקר (שני) בגזרות קלנדיה וכפר עקב במסגרת פעילות מבצעית משותפת עם כוחות צה"ל בחטיבת בנימין, הבחינו עם כניסת הכוחות למרחב, במחבל שיורד מרכב פרטי ומבצע ירי לעברם באמצעות נשק ארוך מסוג m-16 המצויד בכוונת טלסקופית.

לוחמי מג"ב איו"ש חתרו למגע, הגיבו במהירות וביצעו ירי מדויק לעבר המחבל עד לחיסולו.

רס״ר י׳, לוחם מג״ב איו״ש שחיסל את המחבל

הנשק ששימש את המחבל נתפס בזירה ע"י הלוחמים, בחסדי שמים אין נפגעים לכוחותינו.

מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, שיבח את פעילות הלוחמים ואמר: "לוחמי מג"ב איו"ש זיהו מחבל שניסה לבצע פיגוע ירי לעבר כוחותינו, ובתגובה מהירה, חדה ומקצועית בדיוק כפי שמצופה מהם, ביצעו ירי מדויק וחיסלו את המחבל. אני מגבה באופן מלא את פעילות הלוחמים וגאה בהם על החתירה למגע, הנחישות והמקצועיות שהפגינו באירוע. ידע כל מחבל נבזה המבקש לפגוע באזרחי ישראל או בכוחות הביטחון או כי דמו בראשו, וידה הארוכה של מערכת הביטחון תגיע אליו ותכריע אותו".

המחבל שחוסל הוא אימאן אלהשלמן, בן 30, תושב א-ראם.

הזירה בקלנדיה (צילום: דוברות המשטרה)
