כיכר השבת
כשהוא רעול פנים

רוכב אופנוע ללא רישיון נהיגה ניסה להימלט מהשוטרים - כך זה נגמר | צפו

לוחמי יחידת יואב של מחוז דרום עצרו בתום מרדף רוכב אופנוע ללא רישיון נהיגה שניסה להימלט ביישוב תל שבע | צפו בתיעוד (משטרה)

המרדף אחר רוכב האופנוע
המרדף אחר רוכב האופנוע| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במהלך פעילות מבצעית יזומה של לוחמי יחידת יואב במחוז הדרומי, זיהו הכוחות אופנוע שטח בכניסה ליישוב תל שבע, כאשר הרוכב רעול פנים וללא קסדה.

הלוחמים סימנו לרוכב לעצור, אולם זה החל להימלט תוך נהיגה פרועה בתוך היישוב, ירד לשטח פתוח והמשיך בבריחה תוך סיכון משתמשי הדרך והולכי רגל שהיו במקום. בתוך כך במהלך המרדף איבד החשוד שליטה על האופנוע ונעצר.

מבדיקה ראשונית עלה כי החשוד תושב פזורת תל שבע בשנות ה-20 לחייו ביצע שורה של עבירות תעבורה חמורות, בהן: נהיגה ללא רישיון נהיגה, אי ציות להוראות שוטר, נהיגה בקלות ראש, נהיגה ללא רישיון רכב, נהיגה ללא ביטוח, רכיבה ללא קסדה כחוק ונהיגה על מדרכה.

החשוד הועבר להמשך חקירה וטיפול בתחנת משטרת באר שבע והאופנוע בו רכב הושבת למשך 30 ימים.

משטרהמרדףרוכב אופנוע

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר