במהלך פעילות מבצעית יזומה של לוחמי יחידת יואב במחוז הדרומי, זיהו הכוחות אופנוע שטח בכניסה ליישוב תל שבע, כאשר הרוכב רעול פנים וללא קסדה.

הלוחמים סימנו לרוכב לעצור, אולם זה החל להימלט תוך נהיגה פרועה בתוך היישוב, ירד לשטח פתוח והמשיך בבריחה תוך סיכון משתמשי הדרך והולכי רגל שהיו במקום. בתוך כך במהלך המרדף איבד החשוד שליטה על האופנוע ונעצר.

מבדיקה ראשונית עלה כי החשוד תושב פזורת תל שבע בשנות ה-20 לחייו ביצע שורה של עבירות תעבורה חמורות, בהן: נהיגה ללא רישיון נהיגה, אי ציות להוראות שוטר, נהיגה בקלות ראש, נהיגה ללא רישיון רכב, נהיגה ללא ביטוח, רכיבה ללא קסדה כחוק ונהיגה על מדרכה.

החשוד הועבר להמשך חקירה וטיפול בתחנת משטרת באר שבע והאופנוע בו רכב הושבת למשך 30 ימים.