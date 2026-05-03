אירוע חמור של אלימות ושוד נגד קשיש התרחש בליל שישי האחרון בגינה ציבורית בעיר אשדוד, והסתיים במעצרו המהיר של חשוד במעשה.

המקרה החל כאשר הקשיש, גבר כבן 72 (יליד 1954), שהה בגינה הציבורית יחד עם כלבו. במקום נכח באותה עת אדם נוסף, גם הוא מלווה בכלב, ובין השניים התפתח ויכוח מילולי שסיבתו טרם התבררה עד תום. על פי החשד, הוויכוח הסלים במהירות לאלימות קשה מצד החשוד כלפי הקשיש.

במהלך העימות, החשוד לא הסתפק בחילופי דברים ותקף את הקורבן פיזית בצורה ברוטאלית.

מעדויות ראשוניות עולה כי הוא השליך אבנים לעברו של הקשיש ובשלב מסוים אף השתמש בכלבו ככלי תקיפה לכל דבר, כאשר שיסה אותו בקורבן המבוגר.

האירוע הגיע לשיאו כאשר החשוד שדד מהקשיש את מכשירו הסלולרי ונמלט מהזירה בחיפזון, כשהוא משאיר מאחוריו את הקורבן כשהוא חבול, פצוע ובמצב של סערת רגשות עמוקה.

עם קבלת הדיווח במוקד המשטרה, הוזעקו למקום שוטרי תחנת אשדוד. השוטרים שפגשו בקשיש החלו מיד באיסוף ממצאים ראשוניים ובמקביל פתחו בסריקות נרחבות ובפעולות חקירה דחופות בשטח.

המטרה המרכזית הייתה לאתר את החשוד בטרם יספיק להיעלם או להעלים את המכשיר הגנוב. הפעילות המבצעית המהירה נשאה פרי, ובתוך זמן קצר בלבד הצליחו כוחות המשטרה לעלות על עקבותיו של החשוד, לאתר את מיקומו ולבצע את מעצרו.

החשוד הובל לחקירה בתחנת המשטרה באשדוד, שם נבדקים החשדות המיוחסים לו, הכוללים תקיפה הגורמת חבלה של ממש, שיסוי בעל חיים ושוד.

מפקד תחנת אשדוד, סנ"צ רונן עמרם, התייחס לאירוע וציין כי המשטרה רואה בחומרה רבה כל מקרה של פגיעה באוכלוסיית הגיל השלישי ובביטחון האישי של התושבים במרחב הציבורי. לדבריו, התגובה הנחושה של השוטרים נועדה להעביר מסר ברור לפיו המשטרה תפעל באפס סובלנות כלפי עברייני אלימות ורכוש.

יצוין כי מקרי תקיפה המערבים שיסוי כלבים נחשבים לעבירות חמורות במיוחד, שכן בעל החיים הופך הלכה למעשה לכלי נשק שעלול לגרום לנזקים גופניים קשים. משטרת ישראל מדגישה כי היא תמשיך להשקיע את מירב המאמצים והאמצעים העומדים לרשותה כדי להביא למיצוי הדין עם המעורבים באירועים מעין אלו, במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע פגיעה נוספת בחפים מפשע.