כך נלכד הנהג שדרס ופצע צועדים בתהלוכת ל״ג בעומר של חב״ד

הנהג החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

בית משפט השלום בבאר שבע ידון היום (שלישי) בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של תושב ערערה בנגב, בן 32, החשוד כי דרס אמש מספר הולכי רגל במהלך תהלוכת ל"ג בעומר של חב״ד בבאר שבע בעודו נוהג בגילופין.

האירוע הקשה התרחש ברחוב אביגדור המאירי בעיר, בעת שמאות ילדים והורים השתתפו בתהלוכה המסורתית של חב"ד לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי. על פי ממצאי החקירה הראשונית של שוטרי תחנת באר שבע ולוחמי חטיבת סה"ר, הנהג היה מעורב ב"תאונה עצמית" שהובילה לפגיעה בקהל הצועדים, ולאחר מכן אף ניסה להימלט מהזירה בטרם נלכד על ידי כוחות הביטחון.

מחקירת המשטרה עולה כי החשוד עלה על ההגה כשהוא תחת השפעה כבדה של אלכוהול, ובשלב מסוים איבד שליטה על הרכב וסיכן באופן ממשי את חיי המשתתפים. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו לזירה עצרו את הנהג הפוגע, ומסתמן כי מדובר בתאונה ולא באירוע על רקע לאומני.

כתוצאה מהפגיעה נזקקו מספר בני אדם לטיפול רפואי. על פי דיווח של דוברות מד"א, הקריאה במוקד 101 התקבלה בשעה 19:57. חובשים ופרמדיקים שהגיעו במהירות למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני ופינו לבית החולים סורוקה שלושה נפגעים במצב קל: ילדה בת 4 שסובלת מחבלת ראש, צעיר כבן 19 ואישה כבת 40 עם חבלות בגפיים.

בנוסף, צוותי הרפואה העניקו טיפול בשטח למספר פצועים נוספים שסבלו מחבלות קלות בלבד ולא נזקקו לפינוי מיידי. כידוע, תהלוכות ל"ג בעומר מתקיימות מידי שנה במאות מוקדים ברחבי הארץ על ידי שלוחי חב"ד, עם השתתפות של מאות אלפי ילדים ומשפחות.

במשטרה רואים בחומרה את התנהלות הנהג, שבמעשיו הפך אירוע של שמחה לזירת תאונה מסוכנת. השוטרים שהוזעקו למקום מנעו מהנהג להמשיך בבריחתו ועצרו אותו לחקירה אינטנסיבית במהלך הלילה. כעת, עם הבאתו בפני שופט, תבקש המשטרה להותירו במעצר נוכח המסוכנות הגבוהה שהפגין בנהיגתו והחשש לשיבוש הליכי חקירה.

המשטרה פתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות האירוע, תוך בדיקת כל כיווני החקירה. יצוין כי האירוע מצטרף לשורה של תופעות אלימות ואנרכיה בדרום הארץ שעליהן הצביע לאחרונה מבקר המדינה בדו"ח חמור על מצב המשילות בנגב.