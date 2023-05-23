כיכר השבת

עוד כתבות על תהלוכה:

אחרי החגיגות בבני ברק

|

בראשות האדמו"ר

||
1

צפו בתיעוד

||
1

חילוקי דעות קשים

||
28

המשטרה הוזעקה

||
98

מחו נגד נתניהו

||
44

בלפידים ובשירה

||
3

צפו

||
36

התאגיד קבע

||
7

מול נטורי קרתא

||
29

'תהלוכת הלימוזינות'

||
163

היום - מפגן 'הפלג'

||
91

צפו בגלריה חגיגית

|

6,000 דולר מענק

||
46

הזעם בעזה

||
12

"שום דבר לא ישבור אותנו"

||
107

"הפוליטיקאים לא סייעו בשחרור"

||
8
||
5

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר