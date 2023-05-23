שמחה אדירה ברחובות ירושלים על שחרורו של האסיר ר' אליעזר קופמן, שנעצר בהפגנות ביהוד, והוסגר לאחר שנודע כי הוא עריק, ושהה בכלא 10 לאחר 138 יום | בתהלוכת קבלת הפנים נצפו עשרות ילדים עם דגלים ותלבושת תואמות | צפו בתיעודים המרהיבים (חרדים)
מאות חסידי דושינסקיא השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה שנערך לזכרו של האדמו"ר המהרי"ם דושינסקיא, ולרגל יובל שנים ליסוד הקהילה בבני ברק • אחרי שהאדמו"ר ערך את כתיבת האותיות יצאו כולם לתהלוכה חגיגית ברחובות בני ברק, לעבר היכל בית המדרש, שם נמשכו הריקודים לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה • תיעוד (חסידים)