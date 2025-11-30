התהלוכה החגיגית בירושלים ( צילום: מוטי פרץ )

התרגשות שיא נרשמה הערב (ראשון) ברחובות ירושלים, כאשר אלפים רבים יצאו לרחובה של עיר כדי לקדם את פניו של האברך ר' אלעזר צדוק קופמן, ששוחרר לאחר שהיה עצור למשך ארבעה וחצי חודשים בכלא 10. בתהלוכת קבלת הפנים נצפו עשרות ילדים עם דגלים ותלבושת תואמות.

המעמד החל בתהלוכה מרשימה של אלפי ילדי התלמודי תורה שעל טהרת הקודש, שיצאה ממתחם שנלר. לאחר מכן נערך מעמד הוד והדר בכיכר השבת, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי היישוב הישן. בסיומו, ליווה הקהל כולו את האברך בצעדה ברחובות ירושלים, בלוויית תזמורת ורכבי הכנסת ספר תורה. קופמן, שנעצר בהפגנות ביהוד בחודש תמוז האחרון, בעיצומה של המערכה נגד חילולי הקברים בעיר יהוד, יחד עם עוד שלושה אברכים מבני היישוב הישן. ובשל היותם עריקים מזה מספר שנים הוסגרו השלושה למשטרה הצבאית ונכלאו בכלא 10. שניים מהאברכים, הר"ר דוד מנחם מינצברג והר"ר אריה מרדכי רבינוביץ נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים, שוחררו כבר לאחר מאסר ממושך. ואילו ביום ראשון אמור להשתחרר האברך השלישי, הר"ר אלעזר צדוק קויפמן, לאחר קרוב ל-140 ימי מאסר בבידוד מוחלט. האברכים סירבו ללבוש את מדי הכלא, ולכן שהו באגף הבידוד לאורך כל תקופת מאסרם.

בשעות הצהריים נרשמה התרגשות שיא ברחובות בני ברק, כאשר עשרות אנשים יצאו לרחובה של עיר כדי לקדם את פניו. המחזה היה מרשים במיוחד לאור תנאי מזג האוויר, יום גשום וסגרירי כל זה לא מנע ממקבץ אנשים לצאת אל הרחוב ולערוך לכבודו של קופמן מעמד קבלת פנים נלהב.

קופמן עצמו, שהשתחרר, חבש שטריימל ועטה בגדי שבת לכבוד האירוע המרגש, וקיבל את פני הציבור בשמחה גדולה.