בבית משפחת שישא בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, האורות דלקו הלילה (ליל שישי) עד לשעות הקטנות. לא הייתה זו רק סעודת פורים מאוחרת שנחגגה בקירוב זמן לשושן פורים, אלא "מסיבת הודיה" מרגשת, שסימלה את ניצחון התפילות של אלפי היתומים והאלמנות על כל תחזיות הרופאים.

רק לפני חודש ימים, עצר עולם החסד היהודי את נשימתו. השם אברהם יעקב אליעזר בן זעלדא נישא בפי כל, מהיכלי הישיבות ועד לבתי המדרש המרוחקים ביותר. הדיווחים ממילווקי שבארה"ב דיברו על הליך כירורגי מורכב שעבר איש החסד והמעש, מי שמוכר לכל ככתובת ראשונה לכל נדכא וכאביהם של היתומים.

באותן שעות קריטיות, המוני שבורי לב ויתומים בארץ ובעולם נשאו עיניים בתפילה ותקווה, כשהם מעתירים עבור מי שעומד לימינם עשרות שנים במסירות שאין לה אח ורע. התפילות הללו, בקעו את כל הרקיעים.

בדיוק חודש מהניתוח הגורלי, התברר גודל הנס, בעוד המרחב האווירי של ישראל סגור הרמטית וטיסות החילוץ של מבצע 'שאגת הארי' טרם החלו לפעול, הצליח הרב שישא כנגד כל הסיכויים הלוגיסטיים והרפואיים – לנחות בארץ ישראל ב'דרך לא דרך'. במסירות נפש ובתחבולות שונות, הקדים הרב שישא אפילו את מערך החילוץ הרשמי, רק כדי לשוב לארץ הקודש לשהות בחיק משפחתו האוהבת

אמש, בערבו של יום חמישי, יממה אחרי שושן פורים, נערכה בביתו סעודת פורים מצומצמת אך מלאה בהוד. סביב השולחן נצפו בני המשפחה הקרובה, לצד ידידי נפש ודמויות בולטות, בהם משב"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, ראשי החסידות, וידידו הקרוב הרב מאיר אקער.