כך זה נראה מעין הטייס | צפו בתיעוד

רבי קומות, מחסני נשק ומפקדות חיזבאללה | התקיפות של חיל האוויר בדאחייה 

מטוסי קרב תקפו הלילה בביירות מפקדות ועשרה מבנים רבי קומות שבהם תשתיות צבאיות של חיזבאללה | בצה"ל מציינים עשרים ושישה גלי תקיפות בדאחייה מאז הצטרף חיזבאללה למלחמה (חדשות)

השלים הלילה (בין חמישי לשישי) גל תקיפה רחב בדאחייה שבביירות, נגד תשתיות טרור של ארגון הטרור .

במסגרת התקיפות הותקפה המפקדה של המועצה המבצעת, ומחסן בו אוחסנו כלי טיס בלתי מאוישים, בהם חיזבאללה עושה שימוש בהתקפות לעבר מדינת ישראל.

בצה"ל ציינו כי המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

דובר צה"ל הדגיש: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

כזכור, דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם אתמול הנחיית פינוי נרחבת ביירות, שמשמעותה דה-פקטו פינוי לכל רובע הדאחייה.

בסרטון ופוסט שפרסם דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי נמסרה "אזהרה דחופה לתושבי הפרברים הדרומיים של ביירות - הצילו את חייכם ופנו את בתיכם מיד".

אזהרה דומה פורסמה גם עבור "תושבי שכונות בורג' אל-בראג'נה וחדאת' - אנא פנו מזרחה לכיוון הר ה על ציר ביירות-דמשק.

