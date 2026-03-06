צה"ל השלים הלילה (בין חמישי לשישי) גל תקיפה רחב בדאחייה שבביירות, נגד תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.
במסגרת התקיפות הותקפה המפקדה של המועצה המבצעת, ומחסן בו אוחסנו כלי טיס בלתי מאוישים, בהם חיזבאללה עושה שימוש בהתקפות לעבר מדינת ישראל.
בצה"ל ציינו כי המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.
דובר צה"ל הדגיש: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר.
"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
כזכור, דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם אתמול הנחיית פינוי נרחבת ביירות, שמשמעותה דה-פקטו פינוי לכל רובע הדאחייה.
בסרטון ופוסט שפרסם דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי נמסרה "אזהרה דחופה לתושבי הפרברים הדרומיים של ביירות - הצילו את חייכם ופנו את בתיכם מיד".
אזהרה דומה פורסמה גם עבור "תושבי שכונות בורג' אל-בראג'נה וחדאת' - אנא פנו מזרחה לכיוון הר הלבנון על ציר ביירות-דמשק.
0 תגובות