הפגישה של נתניהו עם הטייסים האמריקנים וההצהרה שהשמיע | צפו

ראש הממשלה נתניהו בבסיס חיל האוויר בדרום: ״אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון. שיתוף הפעולה בין צבא ארה״ב לצה״ל הוא היסטורי״ (ביטחון)

| צילום: צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ
(צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

בעיצומה של המלחמה באיראן: ראש הממשלה ביקר היום (חמישי) בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, ונפגש עם טייסי חיל האוויר ועם טייסים מצבא ארה״ב שפועלים יחד במבצע ״שאגת הארי״.

״ביום השישי למבצע 'שאגת הארי', אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ עם הטייסים המופלאים שלנו ושל ארה״ב וצוותי הקרקע המסורים", אמר נתניהו בסרטון בסיום הביקור. "שיתוף הפעולה הוא היסטורי, בין צבא ארה״ב לצה״ל ובין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני".

ראש הממשלה הוסיף: "אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון. ההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה.

"אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, ובין ישראל וארה״ב. יחד נמשיך, ויחד נשיג את המשימות שלנו, בעזרת השם״.

(צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
(צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
(צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
(צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
(צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
(צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
(צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
(צילום: מעיין טואף/ לע״מ)

