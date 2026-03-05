הפגישה של נתניהו עם הטייסים האמריקנים וההצהרה שהשמיע | צפו

בעיצומה של המלחמה באיראן: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (חמישי) בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, ונפגש עם טייסי חיל האוויר ועם טייסים מצבא ארה״ב שפועלים יחד במבצע ״שאגת הארי״.

״ביום השישי למבצע 'שאגת הארי', אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ עם הטייסים המופלאים שלנו ושל ארה״ב וצוותי הקרקע המסורים", אמר נתניהו בסרטון בסיום הביקור. "שיתוף הפעולה הוא היסטורי, בין צבא ארה״ב לצה״ל ובין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני".

ראש הממשלה הוסיף: "אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון. ההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה.

"אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, ובין ישראל וארה״ב. יחד נמשיך, ויחד נשיג את המשימות שלנו, בעזרת השם״.