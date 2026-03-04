תיעוד מהתופת: אחמדינג'אד נפרד משומריו שספגו את האש במקומו

אחמידנג'אד בהלווית שומריו - צילום: מהרשתות הערביות אחמידנג'אד בהלווית שומריו | צילום: צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 0:34 אחמידנג'אד בהלווית שומריו ( צילום: מהרשתות הערביות )

אחמדניג'אד ( צילום: שאטרסטוק )

מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר ואחד מגדולי שונאי ישראל, הופיע היום (ראשון) בציבור לראשונה מאז ניסיון החיסול הדרמטי המיוחס למוסד. כפי שדווח בטהרן, אחמדינג'אד נצפה כשהוא מלווה למנוחות את שומרי ראשו, שספגו את האש ונהרגו במקומו במהלך תקיפה כירורגית שיועדה לחסל את הנשיא לשעבר בלב הבירה האיראנית.

עדי ראייה בטהרן מתארים הלוויה טעונה ורוויית יצרים. אחמדינג'אד, שנראה חיוור ומבוהל, עמד מול הארונות העטופים בדגלי איראן, ביודעו ששניות ספורות וגבורתם של מאבטחיו הפרידו בינו לבין מוות ודאי. המחזה מעיד על עומק החדירה הישראלית לתוך מוקדי הכוח האיראניים, כאשר גם דמויות בכירות שנמצאות במעצר בית אינן חסינות מפני הזרוע הארוכה של המוסד.

( צילום: מתוך טוויטר )

כזכור, אחמדינג'אד כיהן כנשיאה השישי של איראן במשך כשמונה שנים, ונחשב לאחד מהנשיאים הקולניים והחריפים במיוחד בביטויי השנאה נגד ישראל. בשנים מאוחרות יותר חתול שחור עבר בינו ובין חמינאי, וניסיונות שלו להתמודד פעם נוספת לנשיאות איראן נבלמו. על פי דיווחים, אחמדינג'אד שהה בביתו במעצר בית לאחר שניסה לבצע הפיכה באיראן לפני מספר שבועות, לכיוון קיצוני יותר מהכיוון של הממשל בהובלת חמינאי. אירופה מתקפלת בפני טראמפ: הטעות שאיראן צפויה לעשות - והמחיר הדרמטי קובי אטינגר | 13:18 הפרשן הוותיק לענייני ערבים צבי יחזקאלי הסביר כי אחמדינג'אד ייזכר כנשיא איראן שהוביל את הקו השמרני שחתר לגרעין וחיזק את חיזבאללה. לדבריו, אחמדינג'אד גם החייה את הכחשת השואה והאנטישמיות, וגידל דור במשמורות המהפכה שחתר לגרעין וליכולות צבאיות כדי להגיע לחלום הגדול של השיעים.

אחמדינג'אד ( צילום מסך: פייסבוק )

חדירה מודיעינית חסרת תקדים

ניסיון החיסול של אחמדינג'אד מצטרף לשורה ארוכה של הצלחות מודיעיניות ישראליות בתוך איראן. כפי שדיווחנו קודם לכן, אחמדינג'אד עצמו חשף בעבר כי ישראל הצליחה להעמיד סוכן מוסד בראש יחידה איראנית שתפקידה היה דווקא לסכל את הריגול הישראלי. באותה יחידה שימשו לפי דבריו עוד 20 סוכני מוסד, דבר הממחיש את עומק החדירה הישראלית לביון האיראני.

החדירה העמוקה של ישראל לאותה יחידה היא זו שאפשרה בסופו של דבר לישראל לחסל מדעני גרעין איראניים ולגנוב את מסמכי הגרעין, אותם הציג ראש הממשלה נתניהו לראווה במסיבת העיתונאים המפורסמת. גם ראש הסגל של אחמדינג'אד בעבר, שר המודיעין דאז עלי יונסי, הודה בריאיון ב-2022 כי "המוסד חדר לאגפי ממשלה רבים בעשר השנים האחרונות".

שומר ראש ( צילום: shutterstock )

מסר ברור למשטר בטהרן

גורמי מודיעין במערב מציינים כי ניסיון החיסול העביר מסר חד למשטר בטהרן: הזרוע הישראלית ארוכה מספיק כדי להגיע לכל דמות, בכירה ככל שתהיה, ובכל זמן נתון. הופעתו של אחמדינג'אד בהלוויה מביכה את משמרות המהפכה, המנסים להצניע את העובדה שישראל מצליחה לפעול בחופשיות בתוך מוקדי הכוח המאובטחים ביותר.

בזמן שאחמדינג'אד בוכה על קברי שומריו, בטהרן גוברים הקולות הקוראים לנקמה, אך הערפל המודיעיני והפחד מהתקיפה הבאה משתקים את צמרת המשטר. כפי שדיווחנו, חיל האוויר הישראלי ממשיך להשמיד מערכות הגנה וגילוי איראניות, כאשר רק לפני זמן קצר הושמדו מערכות כאלה בשדה התעופה 'מהראבאד' שבטהרן, במסגרת מבצע 'שאגת הארי'.

המזרח התיכון כולו עוקב כעת אחר הצעד הבא של האיש שחזר מהמתים, בעוד המשטר האיראני מתמודד עם מציאות חדשה: אף אחד אינו חסין.