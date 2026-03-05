תיעוד איכותי: כך הטיל המתפצל מאיראן התפוצץ מעל אלעד • צפו

הרחפן תיעד מהחצרתיעוד איכותי: כך הטיל המתפצל מאיראן התפוצץ מעל אלעד • צפוהרחפן של אלעד תיעד הערב (חמישי) את הטיל המתפצל ששוגר מאיראן כשהוא מתפוצץ מעל העיר אלעד והמרכז | הרחפן תיעד את הטיל כשהוא לא התעופה ומונח על הקרקע, בעוד המתחם נמצא במצ"ד • צפו בתיעוד (צבא)בנב. ניסניכיכר השבת | 23:575תגובותהטיל המתפצל ששוגר מאיראן - צילום: הרחפן של אלעדהטיל המתפצל ששוגר מאיראן| צילום: צילום: הרחפן של אלעד10100:00/0:29הטיל המתפצל ששוגר מאיראן (צילום: הרחפן של אלעד)איראןרחפןמתקפה מאיראןטיל בליסטימבצע שאגת האריטיל מתפצלהאם הכתבה עניינה אותך?כן (90%)לא (10%)תוכן שאסור לפספס:הפגישה של נתניהו עם הטייסים האמריקנים וההצהרה שהשמיע | צפודוד הכהן|18:56חשש בטחוני כבד: צוללות סיניות פועלות "קרוב מאד" לשטח ארה"באריה רוזן|18:41"מוות שקט" במצולות: כך צוללת אמריקאית מחקה את גאוות הצי האיראני בטיל בודדדני שפיץ|15:49 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה5כתב נחמד זה לא ראש מתפצל תלמד קודם מה זה ראש מתפצל ואז תכתובאימוגים לתגובה👍💥2👎1יויו00:14 דיווחתגובה4ממש מפחיד. וחוץ מזה איזה רחפן ואיזה בתיך? הבנו שלא רוצים לעודד את היציאות מהמקלטים לצלם...אימוגים לתגובה👍👎1הצילו00:24 דיווחתגובה3להכות ביד חזקה להשמיד כל מנהיג טרור לחסל כל מפקד למחוק את כל מערכות הירי להפוך כל בסיס לאפר מוחלט לרסן כל ראשי החזיתות ולהבטיח שהאיום מכל הארגונים בכל המקומות בהם הם פועלים יוסר לנצחאימוגים לתגובה👍👎שמואל00:41 דיווחתגובההצגת כל התגובותאולי גם יעניין אותך:12 דקות לשיגור, אפס פגיעות | איראן שיגרה את "חורמשהר-4" עם רש"ק במשקל טון דני שפיץ|15:08תיעוד מטורף: הטיל האיראני פגע בבניין בדובאי באמצע שידור חימשה בשן|15:0230 אלף נצורים: אירופה שולחת כוחות ימייםדוד הכהן וב. ניסני|12:42
