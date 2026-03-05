כיכר השבת
הרחפן תיעד מהחצר

תיעוד איכותי: כך הטיל המתפצל מאיראן התפוצץ מעל אלעד • צפו

הרחפן של אלעד תיעד הערב (חמישי) את הטיל המתפצל ששוגר מאיראן כשהוא מתפוצץ מעל העיר אלעד והמרכז | הרחפן תיעד את הטיל כשהוא לא התעופה ומונח על הקרקע, בעוד המתחם נמצא במצ"ד • צפו בתיעוד (צבא)

הטיל המתפצל ששוגר מאיראן
הטיל המתפצל ששוגר מאיראן| צילום: צילום: הרחפן של אלעד
הטיל המתפצל ששוגר מאיראן (צילום: הרחפן של אלעד)

5
כתב נחמד זה לא ראש מתפצל תלמד קודם מה זה ראש מתפצל ואז תכתוב
יויו
4
ממש מפחיד. וחוץ מזה איזה רחפן ואיזה בתיך? הבנו שלא רוצים לעודד את היציאות מהמקלטים לצלם...
הצילו
3
להכות ביד חזקה להשמיד כל מנהיג טרור לחסל כל מפקד למחוק את כל מערכות הירי להפוך כל בסיס לאפר מוחלט לרסן כל ראשי החזיתות ולהבטיח שהאיום מכל הארגונים בכל המקומות בהם הם פועלים יוסר לנצח
שמואל

