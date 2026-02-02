הרב יעקב שישא ( צילום: ארכיון )

עולם החסד היהודי והמוני שבורי לב ויתומים בארץ ובעולם, נשאים בשעות אלו עיניים בתפילה ותקווה לעבר מילווקי שבארה"ב, שם עובר היום איש החסד והמעש, ידיד נפש כל חי, הרב אברהם יעקב אליעזר שישא, טיפול רפואי מורכב.

הרב שישא, המוכר לכל כאביהם של היתומים וככתובת ראשונה לכל נצרך ונדכא, עובר היום הליך כירורגי מורכב ומסובך. פעילותו הענפה והחובקת עולם של הרב שישא נודעה לשם ולתהילה בכל ריכוזי היהדות החרדית, כאשר במשך עשרות שנים הוא עומד לימין כל שבור לב במסירות שאין לה אח ורע.