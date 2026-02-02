כיכר השבת
העתירו בתפילות | אבי היתומים - הלב של עולם החסד עובר כעת טיפול מורכב במילווקי 

קרעו שערי שמים, העסקן הנודע הרב אברהם יעקב אליעזר שישא, עובר בשעות אלו הליך רפואי מסובך במילווקי שבארה"ב • הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים עבור איש המעש שמסר נפשו לכל שבור לב • והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים (חרדים)

הרב יעקב שישא (צילום: ארכיון)

עולם החסד היהודי והמוני שבורי לב ויתומים בארץ ובעולם, נשאים בשעות אלו עיניים בתפילה ותקווה לעבר מילווקי שבארה"ב, שם עובר היום איש החסד והמעש, ידיד נפש כל חי, הרב אברהם יעקב אליעזר שישא, טיפול רפואי מורכב.

הרב שישא, המוכר לכל כאביהם של היתומים וככתובת ראשונה לכל נצרך ונדכא, עובר היום הליך כירורגי מורכב ומסובך. פעילותו הענפה והחובקת עולם של הרב שישא נודעה לשם ולתהילה בכל ריכוזי היהדות החרדית, כאשר במשך עשרות שנים הוא עומד לימין כל שבור לב במסירות שאין לה אח ורע.

עם הישמע דבר הניתוח, בבתי מדרשות רבים ובהיכלי הישיבות נישאות תפילות לרפואתו, כאשר המוני הנתמכים שזכו לקבל ממנו סעד ותמיכה בשעותיהם הקשות, מעתירים כעת עבורו להחלמתו המהירה.

כלל ישראל מתבקשים לעורר רחמי שמיים מרובים עבור איש החסד והמעש, שיזכה לקום ממיטת חוליו ולחזור לפעילותו הקדושה בבריאות איתנה.

הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור הרב אברהם יעקב אליעזר בן זעלדא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, להחלימו ולהחיותו ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו השתא בעגלא ובזמן קריב, אמן.

0 תגובות

4
רפואה שלימה בקרוב
רפואה שלימה
3
רפואה שלמה בקרוב
חזי ירושלים
2
איש יקר עד מאד
אברהם
1
נא לכוון "בתוך שאר חולי ישראל שלא זוכים לכותרות"
י ק
הלוואי שכולם יעזרו כמוהו
נכון

