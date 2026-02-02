בסיומו של מפגש סגור: בן סלמאן נצפה מאחל איחול לבבי לרב החרדי

ח'אלד בן סלמאן ( צילום: מחלקת המדינה האמריקנית )

במפגש סגור שקיים שר ההגנה של ערב הסעודית, הנסיך חאלד בן סלמאן, אחיו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן, ביום שישי בוושינגטון - השתתפו מספר ארגונים יהודיים ופרו ישראליים, בהם גם רב חרדי, הרב לוי שם טוב.

באתר COLive באנגלית דווח כי הרב שם טוב, שליח חב"ד לוושינגטון, הנחשב מקורב לבית הלבן, נראה בסיום הפגישה מנהל שיחה קצרה ופרטית עם שר ההגנה. בסיומה איחל לו השר "שבת שלום". הרב שם טוב, כך דווח, אישר בשיחה עם האתר האמריקני שהשתתף בהפגישה, אבל סירב למסור פרטים כלשהם על מה שאירע בה. הוא ציין כי השיחה הייתה "אוף דה רקוטרד" לחלוטין ולא לפרוטוקול. כתב חדשות 12 ברק רביד דיווח כי בפגישה נכחו נציגים מחמישה נציגים יהודיים וכי הפגישה נמשכה כשעה. במהלכה אמר שר ההגנה שטראמפ, לדעתו, חייב לנקוט בפעולה צבאית מול איראן אחרי שבמשך שבועות איים שיפעל. יחד עם זאת הוסיף שעל הנשיא האמריקני לצמצם סיכויים להסלמה באזור.

הרב לוי שם טוב שישי מימין, לצד הנשיא טראמפ, לפני מספר חודשים ( צילום: הבית הלבן )

"אם זה לא יקרה", אמר בן סלמאן, "הדבר רק יחזק את המשטר" האיראני. כך דווח. עוד דווח כי דבריו של שר ההגנה שיקפו גם דברים שאמר בבית הלבן.

עוד דווח רביד, מפי מספר מקורות שנכחו בחדר, ששר ההגנה הסעודי התעקש על כך סעודיה לא מתרחקת יותר מישראל. הוא גם דחה טענות על התבטאויות אנטי ישראליות ואנטישמיות בעיתונות הסעודית לאחרונה.