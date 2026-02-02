פעוט בן שנתיים שאיבד את הכרתו כתוצאה מחנק בברונקס ניצל הודות לתושייתם של שני שוטרים.

האירוע התרחש ב-16 בינואר, כאשר השוטרת מייגן פיקן והשוטר פרדי סרפה הגיבו לקריאת חירום והעניקו לילד טיפול ראשוני מציל חיים. הפעוט, שסבל מחסימה בדרכי הנשימה בשל ליחה, פונה לבית החולים ג'קובי ומצבו מוגדר כעת טוב.

מצלמות הגוף של השוטרים תיעדו את הרגעים בהם סרפה מבצע טפיחות בגבו של הפעוט עד שזה החל להראות סימני חיים.

עבור סרפה, מדובר במקרה הצלה שני בתוך פחות מחודשיים. בחודש דצמבר האחרון, בעת שהיה מחוץ לתפקיד בביתו באלמונט, הציל את בתה בת השנה של שכנתו לאחר שנחנקה. גם אז השתמש השוטר בטכניקת טפיחות הגב עליה למד במהלך הכשרתו.

השוטרת פיקן, שהגיעה לזירה בברונקס לפני סרפה, ציינה כי כאימא לשני ילדים קטנים היא חשה את כובד האחריות. "את רוצה שהכל יסתדר בצורה מושלמת. זה פשוט ככה. זה מגביר את האינטנסיביות, את הדחיפות ואת ההבנה כמה המצב הזה משפיע על הורים", אמרה פיקן. שני השוטרים, הנחשבים לחדשים בשירות, ציינו כי הכישורים שרכשו באקדמיה לשוטרים הם שאפשרו להם לפעול בקור רוח.

סרפה סיפר כי שיתף את הניסיון שצבר מהאירוע הקודם עם עמיתתו במהלך הטיפול בפעוט. "השוטרת פיקן כבר נתנה טפיחות גב. השתמשתי בניסיון העבר שלי מלפני חודש כדי לנסות לתת לה מושג מה עשיתי בפעם שעברה", הסביר. למרות פעולותיו, ביקש סרפה להצטנע והוסיף כי "הראשון היה בהחלט סוריאליסטי. אבל לדעתי, המקרה הזה שייך כולו לשוטרת פיקן והיא הייתה שם קודם. פשוט שמחתי שיכולתי לסייע לה".