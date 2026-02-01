אנחנו רגילים לראות אותו תזזיתי, צעקני, מצחיק עד דמעות ובעיקר – לא צפוי. יוסי עבדו הפך בשנתיים האחרונות לאחת הפנים המוכרות והאהובות במגזר, האיש שהפך את "החדשות הלא חשובות" לתוכנית הסאטירה הטובה ביותר במגזר החרדי. אבל מי מסתתר מאחורי הצבעוניות והבדיחות? בראיון עומק פתוח וחשוף בתכניתו של אלי גוטהלף, עבדו מסיר את כל ההגנות ומדבר על הכל.

האזינו לראיון המלא והמטלטל:

"אני אדם טבעי, אבל גם שחקן"

"אתה מכיר אותי, ביומיום אני אדם שונה", פותח עבדו את השיחה הכנה, כשהוא נשאל האם ה"יוסי" שאנחנו רואים הוא דמות או המציאות. התשובה, מסתבר, מורכבת. עבדו חושף את הפער בין הדמות המוחצנת לבין הילד המופנם והאינטליגנט שהיה, ילד שקרא מחזה ביום במקום לשחק כדורגל, ולמד פסיכולוגיה וגרפולוגיה כבר בגיל התיכון.

"הייתי ילד משועמם שעושה בעיות", הוא נזכר, ומספר על התקרית בה הואשם בגניבת בחינת בגרות, ואיך דווקא השיעמום הוביל אותו לקריירה מוקדמת ומפתיעה כגרפולוג במצ"ח, שם חרץ גורלות של נחקרים עוד לפני שמלאו לו 20.

מהמירוץ למיליון אל המקווה

אחד החלקים המרתקים בראיון הוא המסע של עבדו מעולם הזוהר החילוני אל עולם התשובה. מי שהתפרסם בפריים-טיים של ערוץ 2 ב"מירוץ למיליון", מצא את עצמו בשיא ההצלחה - וריקנות גדולה.

"הטלפון לא הפסיק לצלצל, כל העולם רצה אותי, אבל התחלתי לבכות כי לא הבנתי איך אני מרגיש", הוא משתף ברגעים שאחרי הפרסום הגדול. החזרה בתשובה, הוא מגלה, לא הגיעה בבום, אלא דרך סדרה על ארכיאולוגיה בערוץ 1, מפגשים עם "צדיקים בסתר" בתעשיית הבידור, וכאבים פיזיים שהובילו אותו לעצה מפתיעה מהרב איפרגן ("הרנטגן"): "לך למקווה".

"הגלגל עף, ואני התגלגלתי כמו סושי"

הרגע המצמרר ביותר בשיחה מגיע כאשר אבדו משחזר את תאונת האופניים הקשה שעבר זמן קצר אחרי שנכנס לישיבה. "אני בירידה של ירושלים, לוחץ ברקס - ואין ברקס. הגלגל עף מהמקום".

עבדו מתאר את ההתרסקות ששברה לו 7 צלעות, חוררה לו את הריאה ופצעה את הכליה, את היחס המשפיל בבית החולים, ואת הדילמה הרפואית הקריטית: האם לנתח? ההכרעה הגיעה מכיוון לא צפוי - מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי זצ"ל, שפסק נחרצות נגד הרופאים. התוצאה? נס רפואי שמאפשר לו להניח תפילין עד היום.

דמעות של שליחות

לקראת סוף הראיון, המסכות יורדות לחלוטין. כשהוא נשאל על השליחות שלו היום בתקשורת החרדית, עבדו מתקשה לעצור את הדמעות. "אנחנו בדור עצוב", הוא אומר בקול חנוק, "המוח של כולנו מפוצץ. אם אני מצליח לשמח יהודי אחד, עשיתי את שלי".