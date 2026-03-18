המונים מעתירים בשעות אלו (רביעי) בתפילות לרפואתו השלימה של הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, רבה של העיר בני ברק, אשר הוכנס בשעה האחרונה לחדר הניתוחים במרכז הרפואי 'שיבא' בתל השומר.
ל'כיכר השבת' נודע כי הרב, שחש ברע בימים האחרונים, פונה לבית החולים ולאחר סדרת בדיקות החליטו הרופאים כי עליו לעבור ניתוח דחוף במעיים.
עם היוודע דבר אשפוזו והכנסתו לניתוח, החלו בהיכלי התורה ובבתי הכנסת בבני ברק באמירת פרקי תהילים לרפואתו השלימה והמהירה של רב העיר, רבי שבח צבי בן דינה מרים, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
