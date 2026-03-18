כיכר השבת
לא ימאס תפילת רבים

בני ברק מעתירה | הרב הליטאי של העיר הוכנס לחדר הניתוחים • התפללו

העתירו בתפילות, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, רבה של בני ברק, אושפז בבית החולים 'שיבא' בתל השומר ועובר בשעה זו ניתוח במעיים • הציבור נקרא להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה • שמו לתפילה, רבי שבח צבי בן דינה מרים (חרדים)

הגרש"צ רוזנבלט (צילום: שוקי לרר)

המונים מעתירים בשעות אלו (רביעי) בתפילות לרפואתו השלימה של הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, רבה של העיר בני ברק, אשר הוכנס בשעה האחרונה לחדר הניתוחים במרכז הרפואי 'שיבא' בתל השומר.

ל'כיכר השבת' נודע כי הרב, שחש ברע בימים האחרונים, פונה לבית החולים ולאחר סדרת בדיקות החליטו הרופאים כי עליו לעבור ניתוח דחוף במעיים.

עם היוודע דבר אשפוזו והכנסתו לניתוח, החלו בהיכלי התורה ובבתי הכנסת בבני ברק באמירת פרקי תהילים לרפואתו השלימה והמהירה של רב העיר, רבי שבח צבי בן דינה מרים, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

