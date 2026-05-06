200 אלף שקל: ההסתבכות של הרב אייל ציונוב והסרטון שפרסם

הרב אייל ציונוב, שעורר סערה ציבורית נרחבת כאשר הצליח לחדור לאזור האח"מים בטקס המשואות הממלכתי בהר הרצל כשהוא עוטה גלימת ומצנפת הראשון לציון, מוצא את עצמו בהסתבכות משפטית נוספת. הפעם מול אחד ממוקדי הבילוי בישראל.

הפרשה החלה, לפי הדיווח היום (רביעי) ב-N12, כאשר ימים ספורים לאחר האירוע הממלכתי, נצפה הרב ציונוב במועדון בנמל תל אביב. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה כשהוא רוקד בקרבת עמדת הדי-ג'יי, כשהמוני מבלים מקיפים אותו ומתעדים את נוכחותו החריגה במקום.

אלא שהבילוי הלילי הפך במהרה למתקפה חריפה מצד הרב ציווב כלפי המקום. בצילום שפרסם, לפי הדיווח, פנה ציונוב לקהל עוקביו וקרא להם להחרים את המועדון באופן גורף. בדבריו טען כי הגעתו למקום הייתה מכוונת ונועדה אך ורק כדי לעורר מודעות ולשכנע את הציבור שלא לפקוד את המקום.

הוא הגדיר את המתחם כ"מקום של מסוממים" וקרא לסגור את מועדוני הלילה בישראל, בטענה כי מדובר בתרבות פסולה שאינה הולמת את עם ישראל. ההתבטאויות הקשות לא נעצרו בביקורת על אורח החיים, אלא עברו להאשמות חמורות בדבר פלילים ואלימות.

הוא טען בסרטון כי במועדון מתרחשות דקירות וכי המקום רווי בסמים ואלכוהול, תוך שהוא מציין כי הוא פועל "לבטל את התופעה מהשורש". דברים אלו, שזכו לחשיפה רבה ברשתות החברתיות, עוררו את זעמם של בעלי המועדון, הטוענים כי מדובר בהכפשה חסרת בסיס שמטרתה לפגוע בפרנסתם ובשמם הטוב שבנו במשך שנים רבות.

בעקבות הפרסומים, שיגר עו"ד אורן בן יאיר, המייצג את בעלי המועדון, מכתב התראה רשמי לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין לשון הרע. במכתב נדרש הרב ציונוב לשלם פיצוי כספי משמעותי בסך 200 אלף שקלים.

עורך הדין הדגיש במכתבו כי מדובר בפרסומים כוזבים ושקריים שנועדו להציג את המקום באור שלילי ולמנוע ממבקרים להגיע אליו. כעת נותר לראות האם הפרשה תסתיים בפשרה או שתגיע לפתחו של בית המשפט, כחלק מהתסבוכת המשפטית הכוללת של המתחזה מאז אירועי יום העצמאות.

הסתבכות נוספת בעקבות הגלימה

יצוין כי זו אינה ההסתבכות היחידה של ציונוב בימים האחרונים. כפי שדיווחנו, וועד העדה הספרדית שיגר אליו מכתב התראה רשמי בדרישה להפסיק להתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון. במכתב צוין כי מדובר ב"גניבת דעת והטעיית הציבור" וכי יש בכך "חילול השם וחילול כבוד הראשונים לציון זצוק"ל".

לאחר לחץ ציבורי ומשפטי, התקשר ציונוב ליו"ר וועד העדה הספרדית אברהם דורון והודיע על הסכמתו לחדול מלהופיע בלבוש זה. במהלך השיחה ביקש רשות להופיע בגלימה ללא רקמת זהב וכסף ובמצנפת ללא הלוכסן המסמל את הראשון לציון, ויו"ר הוועד הביע הסכמתו לכך.