פרשן פוליטי בכיר ומגיש באולפן 'כיכר השבת', מסקר את הפוליטיקה החרדית והכללית ומראיין את בכירי המערכת הפוליטית והציבורית בישראל

ישי כהן הוא פרשן פוליטי בכיר ומגיש באולפן 'כיכר השבת', המתמחה בסיקור הפוליטיקה החרדית והכללית. הוא מוביל את תוכנית הדגל "אולפן ליל שישי" ומגיש את פודקאסט 'הזירה' לצד אבי וידרמן. נשוי ואב לילדים, מתגורר בירושלים. ומופיע באופן קבוע באולפן חדשות 12 כפרשן בכיר.

בתפקידו כפרשן בכיר, כהן מראיין באופן קבוע את בכירי המערכת הפוליטית בישראל, ביניהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור בכירים. הוא מוביל את הסיקור של סוגיות מרכזיות במגזר החרדי, כמו חוק הגיוס, תקציבי הישיבות ויחסי דת ומדינה.

במהלך מלחמת חרבות ברזל, הרחיב כהן את סיקורו גם לתחום הצבאי והביטחוני, כולל דיווחים משטח הלחימה ברצועת עזה וראיונות עם בכירי מערכת הביטחון. הוא מקפיד על סיקור מאוזן ומקצועי של האירועים, תוך שמירה על אמינות עיתונאית גבוהה.

לצד עבודתו העיתונאית, כהן מוביל את תוכנית הריאליטי "הטאלנט" המחפשת את איש התקשורת הבא של המגזר החרדי, ומשמש כשופט בתוכנית. הוא ידוע בסגנון הראיון הישיר והענייני שלו, המשלב ידע מעמיק בנושאים פוליטיים עם הבנה מעמיקה של המגזר החרדי.

לעוד כתבות
