חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', צורי קריספל, ראש עיריית אלעד לשעבר ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן.

השבוע בתוכנית

לקראת שבוע דרמטי בחקיקת חוק הגיוס

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, מציג את נוסח טיוטת חוק הגיוס לקראת שבוע דרמטי של דיונים בוועדה, בניסיון להעביר את החוק בוועדה ולאחר מכן בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת.

בכירים חרדים תוהים בימים האחרונים האם חקיקת החוק תזיק יותר מאשר תועיל לתלמידי הישיבות שכן אם החוק יעבור ללא תמיכת הייעוץ המשפטי לכנסת הרי שבג"צ עלול להוציא צו ביניים ולפסול את החוק, מה שיוביל למצב בו הכנסת תצטרך לחוקק חוק 'קשוח' יותר עבור המגזר החרדי, חוק שיענה לדרישות בג"צ החדשות.

חודשו המעצרים של המשטרה הצבאית

המשטרה הצבאית חידשה השבוע את מעצרי תלמידי הישיבות וביצעה ניסיון מעצר בעיר רמת גן, גבול בני ברק, מה שהוביל לעימות סוער בין מפגינים לשוטרים. ושוב, ניסיון המעצר בוצע כנגד תלמיד ישיבה מבני עדות המזרח.

במהלך העימות, המפגינים התפרעו, תקפו שוטרים ואף הפכו ניידת משטרה צבאית. ראשי הסיעות החרדיות שתקו ולא גינו את האלימות.

הקרב בין סמוטריץ' לגפני על רפורמת החלב

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ממשיך לקדם את רפורמת החלב שתאפשר ייבוא חלב מחו"ל, אך ח"כ משה גפני יצא במתקפה נגד הרפורמה והודיע שיתנגד לה. השר סמוטריץ' התארח באולפן 'כיכר' ותקף בחריפות את גפני שלדבריו מטיל מס על החרדים, גפני הגיב במתקפה משלו.