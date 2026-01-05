הסערה שעוררו דבריו של יו״ר יהדות התורה, ח״כ יצחק גולדקנופף, שהשווה את הסנקציות על בחורי ישיבות לטלאי הצהוב מתקופת השואה, הגיעה גם לאולפן כיכר FM.

בראיון מקיף עם אלי גוטהלף, התייחס העיתונאי והפרשן החרדי אבי גרינצייג לאמירה, ניסה למקם אותה בהקשר פוליטי וערכי - אך לא חסך ביקורת.

״יש כאב אמיתי – אבל הדימוי שגוי״

לדברי גרינצייג, ניתן להבין את תחושת הכעס והרדיפה בציבור החרדי סביב סוגיית הסנקציות והגיוס, אך הבחירה בדימויים מהשואה היא טעות חמורה.

״הבעיה כאן היא לא הכוונה, אלא הדימוי״, אמר. ״כשאתה משתמש בדימויי שואה, אתה שם חלק גדול מהעם בצד של הנאצים – וזה פשוט לא צעד חכם״.

לדבריו, גם אם יש ביקורת לגיטימית על מדיניות הממשלה והמערכת המשפטית, האחריות של נבחרי ציבור היא לדעת איך לומר דברים, לא רק מה לומר.

״לא קונספירציה - אבל גם לא פליטת פה ראשונה״

כאשר עלתה הטענה כי השיח הקיצוני מחלחל מהפלג הירושלמי אל המיינסטרים החרדי, גרינצייג הסתייג מהרעיון שמדובר באסטרטגיה מתוכננת.

עם זאת, הוא הודה כי מדובר בפוליטיקאי שכבר בעבר נקלע לסערות תקשורתיות, והיה מצפה ממנו ליותר ריסון, במיוחד נוכח הרגישות הציבורית.

״פוליטיקאים אוהבים לדבר״, אמר, ״אבל מי שכבר נכווה בעבר - צריך לדעת מתי לשתוק״.

ביקורת בלי לערער על גדולי ישראל

גרינצייג הדגיש כי הביקורת שלו אינה מופנית כלפי החלטותיהם של גדולי ישראל או עצם מינויו של גולדקנופף, אלא כלפי האמירות עצמן והנזק שהן גורמות לציבור החרדי.

״אנחנו אלה שסופגים את המחיר״, אמר, והוסיף כי ביקורת על התנהלות פוליטית אינה ערעור על סמכות רבנית - אלא אחריות ציבורית בסיסית.

חוק הגיוס: תיאום חרדי רחב – ועתיד לא ברור

בהמשך השיחה התייחס גרינצייג למאבק סביב חוק הגיוס, ודחה את הטענה לפיצול בין הציבור הספרדי לליטאי או החסידי.

לדבריו, המאבק מתואם בין כל הנהגות הציבור החרדי, כולל ראשי ישיבות ספרדיות וליטאיות, והניסיונות להציג את הספרדים כ״שעיר לעזאזל״ הם חסרי בסיס.

ומה הלאה? ״ייתכן שנלך לבחירות״

לשאלה לאן הדברים מתקדמים, העריך גרינצייג כי ראש הממשלה כן מעוניין להעביר את חוק הגיוס, אך המכשולים המשפטיים והביקורת מצד היועצת המשפטית עלולים לטרפד את המהלך.

״אם החקיקה לא תעבור״, סיכם, ״האפשרות של הליכה לבחירות הופכת לריאלית מאוד״.