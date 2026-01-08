כיכר השבת
פאנל הפרשנים במשדר מיוחד | צפו

דריסה קטלנית בלב מחאת הענק נגד 'חוק הגיוס' וההכרעה של 'אגודה' נגד החוק הגוסס • אולפן ליל שישי

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו הנער יוסף אייזנטל ז"ל נדרס למוות במחאה נגד נוסח חוק הגיוס והתגובות ברשת לאחר האסון | וגם: העמדה של מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' נגד החוק הגוסס, מה שיכול להוביל סופית לנפילת חוק ביסמוט | וגם: ההתבטאות של גולדקנופף והשיא שנשבר במספר המתגייסים החרדים| השבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, נתי איזק, צוריאל קריספל ואבי גרינצייג • צפו  (אולפן ליל שישי)

אולפן ליל שישי | צפו בתוכנית המלאה

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', נתנאל איזק, לשעבר מנכ״ל משרד ירושלים ומורשת, צוריאל קריספל, ראש עיריית אלעד לשעבר, ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

הדריסה הקטלנית של נהג האוטובוס שהובילה למותו של הנער יוסף אייזנטל ז"ל, בהפגנת הענק בירושלים, בה השתתפות המונים במחאה נגד נוסח חוק הגיוס בו תומכות ש"ס ו'דגל התורה'.

גרסת הנהג הדורס, הודעות המשטרה, ההודעות של מנהיגי הציבור והטענות לאלימות כנגד נהגים ערבים בהפגנות החרדיות בירושלים.

מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' התכנסה אמש (רביעי) לדיון דרמטי על נוסח חוק הגיוס, מאחורי הקלעים ה'מועצת' קיבלה החלטה דרמטית שלא לתמוך בחוק הכולל סנקציות אך הוחלט שלא לפרסם את ההחלטה בכדי לנסות ולתאם עמדה עם 'דגל התורה'.

ברקע, ההתבטאות של ח"כ יצחק גולדקנופף נגד נוסח החוק המוצע, כאשר השווה את הסנקציות ל'טלאי צהוב' על לומדי התורה, מה שעורר סערה והוביל להתנערות של רה"מ בנימין נתניהו.

במקביל, בצה"ל דיווחו השבוע על מספר שיא במתגייסים חרדים לצה"ל, מספר שיא שנשבר למרות המעצרים ועצירת התקציבים לעולם התורה, מה שמעלה דאגה בקרב ההנהגה החרדית.


