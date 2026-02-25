ח"כ יואב בן צור נאם היום (רביעי) במליאת הכנסת ודיבר על הצעה לסדר דחופה לשר המשפטים 'על אכיפה בררנית לגבי עריקים חרדים'.

בן צור אמר בנאום: "לקחתם ציבור איכותי, שומר חוק, ציבור שאוהב את המדינה ותורם תרומה אדירה לכלל האוכלוסיות. לקחתם את החברה שיש בה הכי פחות פשע והפכתם אותה לחברה מצורעת, לחברה שטובי בניה נעצרים בעקבות עוון לימוד תורה. נגד מי אתם נלחמים? נגד העם שלכם?".

"את מי אתם עוצרים?", תהה בן צור והוסיף, "בחורי חמד שמעולם לא פגשו משטרה, כי הם שומרי חוק? החברה וההנהגה החרדית מכבדת את חיילי צה"ל, יש בתוך צה"ל חיילים חרדים שנלחמו ולמגינת לב כולנו, נפלו במלחמה גם חיילים חרדים. האויב לא הבדיל בינינו ולא עשה סלקציה נגדנו במלחמה, אבל יש כאלה שבשביל פוליטיקה קטנה, עושים סלקציה בתוך עמנו".

עוד הוא אמר: "אתם לא אוהבי הארץ, אתם אוהבי פוליטיקה! לא טובת צה"ל עומדת לנגד עיניכם, לא טובת המדינה, רק השיח המשסה הוא נר לרגליכם. מה שאני כשר העבודה, החרדי עם הכיפה והזקן עשיתי למען משרתי המילואים, רוב אלה שצועקים כאן ובתקשורת נגד החברה החרדית לא עשו, בעצם לא עשיתם כלום, אפילו הטבה אחת לא העברתם עבורם."