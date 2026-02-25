בחור ישיבה הציע ליאיר לפיד לרצוח את נתניהו - נעצר ושוחרר

ח"כ יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, קיבל לפני מספר שבועות הודעה מאיימת בה בחור ישיבה איים ברצח של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין.

לפי הדיווח של קובי ישראל ב'קול ברמה', הבחור נעצר לפני כחודש בתחנת דלק בכביש 6, יממה לאחר ששלח את ההודעה.

הבחור, שהבין כי טעה בהודעתו, מיהר למחוק אותה לאחר השליחה, אך לשכת לפיד העבירה את המידע למשטרה, ולמחרת, כאמור, הבחור נעצר.

הבחור, הועבר לחקירה במשטרה ולאחר מכן שוחרר ושב לישיבה בה הוא לומד.

דביר ג'ברה דיווח ב'N12' כי בהודעה המאיימת, נכתב כך: "אני לא יודע אם אתה יודע עם מי אתה מדבר, אבל אמנם אני נקי (כמעט) אבל אני קשור מאוד להרבה מהעוסקים ב"תחום" שלנו, מה אתה אומר על מצב בו ב'טעות' יקרה משהו ליריב לוין, או אפילו לביבי? אולי 'חלילה' משהו למשפחה שלו... בינינו כן???".