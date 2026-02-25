כיכר השבת
"ב'טעות' יקרה משהו ללוין או לביבי"

בחור ישיבה הציע ליאיר לפיד לרצוח את נתניהו - נעצר ושוחרר

בחור ישיבה שיגר לח"כ יאיר לפיד הודעה בה איים ברצח של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין | הוא מיהר למחוק את ההודעה אך לשכת לפיד העבירה את ההודעה למשטרה, הבחור נעצר ושוחרר לאחר חקירה (חדשות)

נתניהו ולפיד (צילום: צילום: אבי אוחיון/ לע"מ)

ח"כ יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, קיבל לפני מספר שבועות הודעה מאיימת בה בחור ישיבה איים ברצח של ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין.

לפי הדיווח של קובי ישראל ב'קול ברמה', הבחור נעצר לפני כחודש בתחנת דלק בכביש 6, יממה לאחר ששלח את ההודעה.

הבחור, שהבין כי טעה בהודעתו, מיהר למחוק אותה לאחר השליחה, אך לשכת לפיד העבירה את המידע ל, ולמחרת, כאמור, הבחור נעצר.

הבחור, הועבר לחקירה במשטרה ולאחר מכן שוחרר ושב לישיבה בה הוא לומד.

דביר ג'ברה דיווח ב'N12' כי בהודעה המאיימת, נכתב כך: "אני לא יודע אם אתה יודע עם מי אתה מדבר, אבל אמנם אני נקי (כמעט) אבל אני קשור מאוד להרבה מהעוסקים ב"תחום" שלנו, מה אתה אומר על מצב בו ב'טעות' יקרה משהו ליריב לוין, או אפילו לביבי? אולי 'חלילה' משהו למשפחה שלו... בינינו כן???".

3
יש פסיכים יותר מבנט...לא ידעתי
וואוו
2
מטומטמים כאלה צריכים להתגייס
אלי
חחח
חחח
1
בחור ישיבה אין לו אפשרות לשלןח הודעות
יי
א' או שהוא לא מן המניין והוא מהחברה שמסתירים ווצאפ ב' יש דבר כזה מייל
ריקי

