בשיעורו השבועי במוצאי שבת פרשת משפטים, התייחס הראשון לציון הגר"י יוסף לספר חדש שהונח לפניו - כריכה נאה, עיצוב מוקפד, ותמונת המחבר מתנוססת בחזית.

אלא שהגר"י יוסף התנגד לתוכנו, המצטרף לרשימת הפוסקים המתירים את לבישת פאה נוכרית – זאת בניגוד לדעתו ובניגוד לדעת אביו נשיא מועצת חכמי התורה מרן פה"ד הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. כך בשיעורו השבועי במשך דקות ארוכות פרש הגר"י יוסף את שיטת אביו ויצא בביקורת חריפה נגד מגמת ההיתר המשתקפת בספר, המצטרפת – לדבריו – לגל פוסקים המתירים חבישת פאה נכרית. את דבריו חתם בקריאה ברורה: לרכוש ספרים מגדולי הדור בלבד, ולא להתרשם מעיצוב מרשים. דרכו של הראשון לציון הגר"י יוסף שלא להזכיר בשיעורו שמות רבנים בדור האחרון עליהם חלק אביו (כך ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל מוזכר פעמים כ"ראש ישיבה מבני ברק"). אולם אני הסתקרנתי לדעת על מה מדובר? איזו ספר עם כריכה נאה יכול לשכנע בחורי ישיבות ספרדים להתיר פאה נכרית?! לאחר בירור הדברים, הוברר לי שמדובר בספר "להתענג בחכמה" שראה אור לפני כחודש. את הספר הוציא הגאון רבי אלחנן שראבני, ראש ישיבת "לב אליהו", והוא מבוסס על כתבי אביו, הגאון רבי ראובן שראבני זצוק"ל – מאנשי המוסר וההנהגה הבולטים בציבור הספרדי וראש ישיבת "יקירי ירושלים". הספר עוסק בענייני נישואין, הדרכות הנהגה מפי חכמי ורבני ישיבת ישיבת פורת יוסף וכן בירורי הלכה בנושאים רגישים. אולם הפרק שתפס את מרכז הדיון הוא העיסוק הנרחב בהיתר חבישת פאה. הרב המחבר מביא פוסקים רבים שהתירו ואף מוכיח שכן שיטת האור לציון הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל להתיר חבישת פאה לכתחילה.

תמונה נדירה של הגר"א שרבאני עם בעל האור לציון הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל בשריד בית מקדשינו

בספר אף נטען שיש עדיפות בלבישת הפאה הן מבחינה הלכתית והן מבחינה הנהגתית. מעבר לדיון ההלכתי, מעלה הספר נקודה נוספת שאינה שכיחה בפולמוס: ההיבט האישי־רגשי. לטענתו, יש מקום להתחשב גם בתחושת הזהות והנוחות של האישה ובהשפעה החברתית של בחירתה.

נוסף לכך עוסק הספר בהפרדה באירועים משפחתיים, בחידושים בהלכות נידה ובתפיסת לימוד החתנים – קו המשלב פסיקה עם שיח חינוכי ונפשי.

הגר"א שרבאני זצוק"ל עם ראש ישיבת בית מתתיהו הגר"ב וויסברגר זצוק"ל

הגאון רבי ראובן שראבני מוכר היטב בציבור הספרדי. הוא נמנה עם מייסדי ישיבת "אוהל מועד" וישיבת "יקירי ירושלים", ועמד בראשן יחד עם הגאון רבי יהודה כהן. מסעות החיזוק שקיים בדרום אמריקה הקנו לו שם של מנהיג חינוכי שפעל בשפה מקרבת ובגישה חיובית. הוא נפטר בג' באייר תשע"ז, וזכרו נותר צרוב בקרב תלמידיו ושומעיו.

נודע ככתובת לייעוץ בענייני חינוך והנהגה. עקרונותיו בשלום בית וגידול ילדים מצאו ביטוי בספרי "דברי יהושע" מאת הגאון רבי יהושע שראבני, שנמכרו באלפי עותקים והפכו לרבי־מכר במגזר.

כאמור את ספר "להתענג בחכמה" כתב הגאון רבי אלחנן שראבני שלפני 6 שנים הוציא את ספר "דרש בחכמה", בענייני קדושה לאור דרכם של חכמי ישיבת פורת יוסף.

בטוחני שבגן עדן בישיבה של מעלה, הגר"ע יוסף והגר"ר שראבני יושבים ולומדים תורה עם פמליה של מעלה ויתן השם שימליצו טוב בעדינו.