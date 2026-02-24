מנהלת בית ספר בעיר קריית גת בדרום הארץ נעצרה בחשד למעילה בכספי המוסד החינוכי שבניהולה - בהיקף של כמליון שקלים. כך מסרה היום (שלישי) משטרת ישראל.
היא נעצרה על ידי שוטרי יחידת ההונאה של מחוז דרום לאחר שבמהלך החודשים האחרונים ניהלה היחידה חקירה סמויה סביב המנהלת.
החשד שהתעורר לגביה היה כי היא מעלה כאמור בכספי המוסד החינוכי בהיקף של כמיליון שקלים.
בתחילת השבוע, עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, פשטו שוטרי היחידה על ביתה של החשודה ועל מתחם בית הספר וביצעו חיפושים במקום.
במסגרת החקירה עוכבו לחקירה גם מספר עדים נוספים, בהם עובדים מבית הספר, שעל פי החשד שיתפו פעולה עם המנהלת חשודה בביצוע המעשים.
בסיום חקירתה נעצרה החשודה, ומעצרה הוארך בבית המשפט.
"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד שחיתות ציבורית וגורמי פשיעה, למען שמירה על ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.
