מה קרה במוסד החינוכי בדרום? מנהלת בית הספר נעצרה, מקורביה נחקרו

שוטרי יחידת ההונאה של מחוז דרום במשטרת ישראל עצרו מנהלת בית ספר בקריית גת - בחשד למעילה בכספי המוסד החינוכי בהיקף של כמליון שקלים. בנוסף עוכבו לחקירה מספר עדים נוספים - בהם עובדים מבית הספר (בארץ)

ילדה בדרכה לבית ספר | אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

מנהלת בית ספר בעיר קריית גת בדרום הארץ נעצרה בחשד למעילה בכספי המוסד החינוכי שבניהולה - בהיקף של כמליון שקלים. כך מסרה היום (שלישי) .

היא נעצרה על ידי שוטרי יחידת ההונאה של מחוז דרום לאחר שבמהלך החודשים האחרונים ניהלה היחידה חקירה סמויה סביב המנהלת.

החשד שהתעורר לגביה היה כי היא מעלה כאמור בכספי המוסד החינוכי בהיקף של כמיליון שקלים.

בתחילת השבוע, עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, פשטו שוטרי היחידה על ביתה של החשודה ועל מתחם בית הספר וביצעו חיפושים במקום.

כיתה בבית ספר. אילוסטרציה (צילום: Flash90)

במסגרת החקירה עוכבו לחקירה גם מספר עדים נוספים, בהם עובדים מבית הספר, שעל פי החשד שיתפו פעולה עם המנהלת חשודה בביצוע המעשים.

בסיום חקירתה נעצרה החשודה, ומעצרה הוארך בבית המשפט.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד שחיתות ציבורית וגורמי פשיעה, למען שמירה על ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.

