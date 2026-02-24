מנהלת בית ספר בעיר קריית גת בדרום הארץ נעצרה בחשד למעילה בכספי המוסד החינוכי שבניהולה - בהיקף של כמליון שקלים. כך מסרה היום (שלישי) משטרת ישראל.

היא נעצרה על ידי שוטרי יחידת ההונאה של מחוז דרום לאחר שבמהלך החודשים האחרונים ניהלה היחידה חקירה סמויה סביב המנהלת.

החשד שהתעורר לגביה היה כי היא מעלה כאמור בכספי המוסד החינוכי בהיקף של כמיליון שקלים.

בתחילת השבוע, עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, פשטו שוטרי היחידה על ביתה של החשודה ועל מתחם בית הספר וביצעו חיפושים במקום.