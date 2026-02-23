צעיר בשנות העשרים לחייו נעצר בידי שוטרי משטרת ישראל ושוהה במעצר - לאחר שנתפס במחסן סמים בקניון בשכונה מרכזית בלב העיר חדרה. 'כיכר השבת' עם הפרטים ותיעוד מרגעי תפיסתו ומעצרו.

זה קרה במסגרת פעילות סמויה שביצעו לוחמי יחידת רומ"ח, בשיתוף פעולה עם היחידה המרכזית של מרחב מנשה ותחנת זכרון יעקב כנגד תופעת הסחר בסמים.

במהלך הפעילות חשפו הלוחמים מחסן עם למעלה מ-70 קילוגרם של סמים החשודים כקנאביס ארוזים ומוכנים לחלוקה - בתוך שקיות שחורות.

הפעילות החלה לפני מספר שבועות באופן סמוי, ועם מעבר החקירה לגלויה ביצעו הלוחמים את מעצרו של הצעיר.

הוא נעצר בתוך חניון, בקניון בשכונה מרכזית בלב העיר חדרה. בתיעוד מרגעי המעצר נראים הלוחמים ממתינים בחניון לצעיר, תוך שמתחבאים ולא משמיעים הגה. כאשר הוא מגיע למקום הם מזנקים עליו ועוצרים אותו בתוך המחסן עם הסמים.

כאמור, החשוד, תושב פרדס חנה, נעצר לחקירה בתחנת זכרון יעקב ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום חמישי השבוע.

המשטרה מסרה כי "כלל הממצאים הועברו למעבדת הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל".