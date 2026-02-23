כוחות הביטחון של מקסיקו חיסלו אמש (ראשון) את נמסיו רובן אוסגוארה סרוונטס, המכונה "אל מנצ'ו", מי שנחשב לברון הסמים המבוקש ביותר במדינה ומנהיג קרטל "חליסקו דור חדש".

המבצע, שנערך בעיירה טפאלפה שבמדינת חליסקו, התאפשר הודות למידע מודיעיני שהעבירה ארצות הברית למערכת הביטחון המקסיקנית.

ממשרד ההגנה המקסיקני נמסר כי לצורך ביצוע מבצע זה, בנוסף למאמצי המודיעין הצבאי המרכזיים, במסגרת התיאום והשיתוף הפעולה הבילטרלי עם ארצות הברית, הרשויות האמריקניות סיפקו מידע שסייע למבצע.

​לפי הודעת משרד ההגנה, סרוונטס בן ה-59 מת מפצעיו בעת שהיה במעצר, לאחר שהכוחות שהובילו אותו לעיר הבירה מקסיקו סיטי נקלעו למארב של חמושים.

במבצע עצמו נהרגו שלושה חברים נוספים בארגון הפשיעה. דוברת הבית הלבן, קרולין ליוויט, אישרה כי המודיעין האמריקני העניק תמיכה לממשלת מקסיקו לצורך המעצר.

גורמי הגנה בארצות הברית ציינו כי הפעולה בוצעה על ידי כוח משימה משותף העובד בתיאום עם פיקוד הצפון של צבא ארצות הברית.

​בעקבות חיסולו של מנהיג הקרטל, פרצו מהומות אלימות וחילופי אש במוקדים שונים במערב מקסיקו.

חמושים המזוהים עם הקרטל הציתו כלי רכב וחסמו צירים מרכזיים, ודיווחים על ירי נשמעו בעיר גוואדלחרה, שם הועלתה באש תחנת דלק. במוקד התיירות פורטו ואיארטה נראו תימרות עשן מעל בתי מלון בקו החוף, ושגרירות ארצות הברית הורתה לאזרחיה באזור להסתגר במבנים מוגנים.

המצב הביטחוני הוביל לשיבושים קשים בתעופה, כאשר חברות דלתא, אמריקן איירליינס ואייר קנדה הודיעו על ביטול טיסות לנמל התעופה המקומי.

​נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום פרדו, פרסמה הודעה המפצירה בציבור לשמור על קור רוח, והדגישה כי למרות אירועי האלימות, ברוב חלקי המדינה החיים נמשכים כסדרם ולא דווח על נפגעים בקרב אזרחים שאינם מעורבים.

מנגד, סגן מזכיר המדינה האמריקני, כריסטופר לנדאו, תיאר את "אל מנצ'ו" בתור "אחד מברוני הסמים העקובים מדם וחסרי הרחמים ביותר". לנדאו הוסיף כי מותו הוא "התפתחות נהדרת עבור מקסיקו, ארצות הברית, אמריקה הלטינית והעולם. הבחורים הטובים חזקים יותר מהבחורים הרעים". הוא התייחס לאלימות הגואה וציין כי "זה לא מפתיע שהבחורים הרעים מגיבים בטרור. אבל אסור לנו לעולם לאבד את העשתונות".

​קרטל "חליסקו דור חדש" הוגדר על ידי ארצות הברית כארגון טרור האחראי להברחת כמויות עצומות של קוקאין ופנטניל לשטחה. נגד סרוונטס עמדו כתבי אישום מרובים בבתי משפט אמריקניים בגין ניהול מפעל פשיעה מתמשך ועבירות סמים ונשק, והממשל בוושינגטון אף הציע בעבר פרס בסך 15 מיליון דולר עבור מידע שיוביל ללכידתו.