כיכר השבת
"תפסיקו להשתמש"

רגעי אימה לכתבת: "המטען התפוצץ במיטה כשישנתי, זה מה שהציל את חיי" 

כתבת ספורט מארה"ב חוותה בוקר מפחיד כאשר מטען נייד שלה התפוצץ בזמן שישנה, וגרם לה לכוויות כימיות | "הפסיקו להשתמש במטענים ניידים", קראה הכתבת לאחר התקרית (מעניין)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

כתבת ספורט מלוס אנג'לס חוותה בוקר מפחיד בתחילת החודש, כאשר מטען נייד שלה התפוצץ בזמן שישנה, וגרם לה לכוויות כימיות בזרועה ולחור במיטה.

אשלי נבל סיפרה בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות ב‑15 בפברואר: "הפסיקו להשתמש במטענים ניידים. שלי פשוט התפוצץ במיטה. הכול נשרף. המזרן שלי – נשרף דרכו חור. אין לי איפה לישון." היא הסבירה כי שמיכת כיבוי חירום שהייתה מתנת יום הבית מחברתה של אביה, סייעה לה להינצל.

לדברי נבל הטלפון שלה התחמם בגלל שהיה מחובר למטען, והיא לא יכלה להתקשר לשירותי ההצלה. היא נאלצה לרוץ למרפסת שלה ולצעוק לעזרה כדי שמישהו יתקשר למוקד החירום. השכנים שלה הגיבו במהירות, וכוחות החירום הגיעו תוך שלוש דקות.

נבל חזרה ואמרה: "תפסיקו להשתמש במטענים ניידים. אני מריחה עשן. כל הדירה שלי צריכה ניקוי כדי להוציא את הרעלים. אני לא יכולה להישאר שם. זה ממש חמור". היא סיכמה: "תוודאו שיש לכם שמיכת כיבוי חירום, היא באמת הצילה את חיי, ואני פשוט אסירת תודה".

מומחים לבטיחות אלקטרונית מזהירים כי מטענים ניידים עלולים להתחמם יתר על המידה, להתפוצץ או לגרום לשריפות, במיוחד כשמשתמשים בהם במיטות או בסמוך לחפצים דליקים. לפי המומחים, הסיכון גבוה יותר במטענים זולים או מזוייפים שאינם עומדים בתקני בטיחות, ולכן הם ממליצים להימנע מהטענה בזמן שינה, לבדוק תמיד את תקינות המטען ולאחסן אותו במקום פתוח ומאוורר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

