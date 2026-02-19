כתבת הספורט של ערוץ השידור האוסטרלי Channel Nine, דניקה מייסון, התנצלה לאחר קטע של שידור חי מאולימפיאדת החורף שהפך וויראלי, בו היא הייתה נראית שיכורה לחלוטין.

במהלך השידור אתמול (רביעי) בבוקר מייסון דיברה על שורה של נושאים אקראיים, בהם מחיר הקפה באיטליה ואיגואנות בארצות הברית. בנוסף היא התקשתה בהגיית מילים אחדות בעדכון הספורט. מגיש Today קארל סטפנוביץ' העריך בשידור כי ייתכן שהקור העז השפיע על שפתיה וגרם לדיבור להישמע כך.

ביום חמישי בבוקר הופיעה מייסון שוב בתוכנית Today והתנצלה בפני הצופים. בסיום עדכון הספורט אמרה כי היא מבקשת לעצור לרגע כדי להתנצל ולהודות לכל מי שפנה אליה. לדבריה, היא חשה מבוכה והודתה כי שגתה בהערכת המצב.

היא ציינה שלא הייתה צריכה לשתות אלכוהול, במיוחד בתנאים של קור, והוסיפה כי גם העובדה שלא אכלה ארוחת ערב לא סייעה. מייסון הדגישה כי היא לוקחת אחריות מלאה וציינה כי ההופעה לא עמדה בסטנדרט שהיא מציבה לעצמה. היא סיימה בהבעת צער ובתקווה להסיט את תשומת הלב חזרה לימים האחרונים שנותרו למשחקים.

המגישה ג’יין אזופארדי השיבה לה כי ידוע עד כמה היא עובדת קשה, וסטפנוביץ' הוסיף דברי תמיכה ואמר לה שלא לדאוג ולהמשיך הלאה.