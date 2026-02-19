כיכר השבת
פדיחה בשידור חי: כתבת הספורט התראיינה כשהיא שיכורה לחלוטין | צפו

כתבת הספורט של ערוץ שידור אוסטרלי התנצלה לאחר קטע של שידור חי מאולימפיאדת החורף שהפך וויראלי, בו היא הייתה נראית שיכורה לחלוטין | הכתבת דיברה על שורה של נושאים אקראיים, בהם מחיר הקפה באיטליה ואיגואנות בארצות הברית (מעניין)

"מחיר הקפה כאן הוא דווקא בסדר", הכתבת אומרת שטויות במהלך השידור
"מחיר הקפה כאן הוא דווקא בסדר", הכתבת אומרת שטויות במהלך השידור| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
"מחיר הקפה כאן הוא דווקא בסדר", הכתבת אומרת שטויות במהלך השידור (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

כתבת הספורט של ערוץ השידור האוסטרלי Channel Nine, דניקה מייסון, התנצלה לאחר קטע של שידור חי מאולימפיאדת החורף שהפך וויראלי, בו היא הייתה נראית שיכורה לחלוטין.

במהלך השידור אתמול (רביעי) בבוקר מייסון דיברה על שורה של נושאים אקראיים, בהם מחיר הקפה באיטליה ואיגואנות בארצות הברית. בנוסף היא התקשתה בהגיית מילים אחדות בעדכון הספורט. מגיש Today קארל סטפנוביץ' העריך בשידור כי ייתכן שהקור העז השפיע על שפתיה וגרם לדיבור להישמע כך.

ביום חמישי בבוקר הופיעה מייסון שוב בתוכנית Today והתנצלה בפני הצופים. בסיום עדכון הספורט אמרה כי היא מבקשת לעצור לרגע כדי להתנצל ולהודות לכל מי שפנה אליה. לדבריה, היא חשה מבוכה והודתה כי שגתה בהערכת המצב.

היא ציינה שלא הייתה צריכה לשתות אלכוהול, במיוחד בתנאים של קור, והוסיפה כי גם העובדה שלא אכלה ארוחת ערב לא סייעה. מייסון הדגישה כי היא לוקחת אחריות מלאה וציינה כי ההופעה לא עמדה בסטנדרט שהיא מציבה לעצמה. היא סיימה בהבעת צער ובתקווה להסיט את תשומת הלב חזרה לימים האחרונים שנותרו למשחקים.

המגישה ג’יין אזופארדי השיבה לה כי ידוע עד כמה היא עובדת קשה, וסטפנוביץ' הוסיף דברי תמיכה ואמר לה שלא לדאוג ולהמשיך הלאה.

3
לא הבנתי מדוע אתר חרדי מתעניין בכתבת ספורט באוסטרליה?? מה לכהן בבית הקברות?
יהודה
זה מדהים כל פעם שכל המתלוננים נכנסים לכתבה בכל זאת...
אלחנן
מה הבעיה עוד תוכן מעניין אם זה מפריע לך אתה יכול ללכת לאתר אחר!!!
צבי
לך למקום אחר אם זה כל כך מפריע לך
דוד קריספין
2
לך למקום אחר אם זה כל כך מפריע לך
דוד קריספין
1
אם זה אתר חרדי מה שייכת הכתבה והצילום שלה באתר הזה, כך מתחילים להיות אתר חרדי לייט ואחר כך מתרחקים ומראים דברים פחות ופחות צנועים
עודד

