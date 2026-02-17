כיכר השבת
טעות צנזורה אחת הפכה את איראן ללעג ברשת

בעוד משמרות המהפכה מציגים מפגן כוח ימי במצר הורמוז תחת עינה הפקוחה של ארה"ב, ניסיון לשמור על חשאיות בשידור חי הסתיים במבוכה גדולה (העולם הערבי)

חיסיון מוחלט בהחלט - הצילום ששרף את הרשת

בעוד המזרח התיכון עוצר את נשימתו מול המתיחות הגוברת בין טהרן לוושינגטון, ניסיון הטלוויזיה הממלכתית ב לשדר מסר של עוצמה וחשאיות הסתיים במבוכה גדולה. דווקא כשמשמרות המהפכה ניסו להפגין עליונות צבאית, טעות טכנית פשוטה הפכה את מאמצי ההסוואה שלהם לבדיחה ברשת.

במהלך שידורי הטלוויזיה הממלכתית שעסקו בפעילות משמרות המהפכה, ניסו העורכים להגן על זהותו של אחד המפקדים הבכירים. הטלוויזיה האיראנית טשטשה את פניו של המפקד, אך שכחה פרט קטן וקריטי: שמו של הקצין נותר גלוי לחלוטין וקריא על גבי תג המדים שלו. הגולשים והצופים לא נותרו אדישים לפער שבין הניסיון לייצר הילה של חשאיות לבין הביצוע הרשלני, והתקרית הפכה במהרה לוויראלית.

התרגיל הימי של איראן
התרגיל הימי של איראן | צילום: רשתות ערביות
התרגיל הימי של איראן (צילום: רשתות ערביות )

הפדיחה התרחשה על רקע דיווחים על תרגיל ימי נרחב של משמרות המהפכה במצר הורמוז האסטרטגי, שנערך תחת פיקוחו של גנרל מוחמד פקפור. לפי הטלוויזיה האיראנית, מטרת התרגיל הוא לתרגל "אמצעי בקרה" ותגובות ל"איומים צבאיים פוטנציאליים" בנתיב המים הקריטי.

המתיחות באזור הגיעה לשיא לאחר שארצות הברית הזהירה את משמרות המהפכה כי "לא תסבול פעולות לא בטוחות" במצר, במיוחד לאחר שטהרן הכריזה על תרגיל בן יומיים הכולל אש חיה.

