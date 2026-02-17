טעות צנזורה אחת הפכה את איראן ללעג ברשת

חיסיון מוחלט בהחלט - הצילום ששרף את הרשת

בעוד המזרח התיכון עוצר את נשימתו מול המתיחות הגוברת בין טהרן לוושינגטון, ניסיון הטלוויזיה הממלכתית באיראן לשדר מסר של עוצמה וחשאיות הסתיים במבוכה גדולה. דווקא כשמשמרות המהפכה ניסו להפגין עליונות צבאית, טעות טכנית פשוטה הפכה את מאמצי ההסוואה שלהם לבדיחה ברשת.

במהלך שידורי הטלוויזיה הממלכתית שעסקו בפעילות משמרות המהפכה, ניסו העורכים להגן על זהותו של אחד המפקדים הבכירים. הטלוויזיה האיראנית טשטשה את פניו של המפקד, אך שכחה פרט קטן וקריטי: שמו של הקצין נותר גלוי לחלוטין וקריא על גבי תג המדים שלו. הגולשים והצופים לא נותרו אדישים לפער שבין הניסיון לייצר הילה של חשאיות לבין הביצוע הרשלני, והתקרית הפכה במהרה לוויראלית.

