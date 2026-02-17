פרא אדם: הרובוט הסיני שמבצע סלטות באוויר ישאיר אתכם בהלם

חברת Agibot הסינית חשפה את ה-Expedition A3, רובוט הומנואידי בגודל אדם שמפגין יכולות אקרובטיות עוצרות נשימה שמשאירות את הקהילה הטכנולוגית המומה.

בסרטונים שהפכו לוויראליים ברשת, נראה ה-A3 כשהוא מבצע בעיטות כפולות וסיבוביות באוויר, סלטות מרשימות וקפיצות עוצמתיות – מהלכים שדורשים בדרך כלל שנים של אימוני אמנויות לחימה מפרכים. הדיוק והזריזות של הרובוט הם תוצאה של מערכות יציבות ותגובה מוטורית מתקדמות, המאפשרות לו לשמור על שיווי משקל מושלם גם בעת שינויים קיצוניים במהירות ובכיוון התנועה.

למרות המראה המאיים של "לוחם עתידני", החברה משנחאי מבהירה כי הרובוט לא תוכנן לזירת הלחימה. למעשה, התרגילים האקסטרימיים הם רק מבחן טכני קיצוני שנועד לבחון את מערכות הבקרה, שיווי המשקל והתיאום של הרובוט תחת עומסים דינמיים.

אז מה הייעוד האמיתי של המכונה המשוכללת הזו? ה-Expedition A3 מיועד בכלל לשמש כ... מדריך במוזיאון.

קראתם נכון. היכולת שלו לנחות מבעיטה מעופפת היא רק הדרך של המפתחים לוודא שהוא יוכל לנווט בין המבקרים ולבצע את עבודתו בבטחה ובסטייל. סין מוכיחה שוב שהעתיד כבר כאן, והוא הרבה יותר זריז ומפתיע ממה שחשבנו.