הריקוד האחרון: הרובוט פצח בריקוד ויצא לעבוד במפעל 

לאחר שנים שבהן הדהים את העולם בביצועים, הרובוט ההומנואידי המפורסם בעולם, אטלס, נפרד מבמת הניסויים במופע אקרובטי אחרון ודרמטי.

בסרטון שפורסם ב-7 בפברואר 2026, נראה אטלס מבצע רצף מורכב של סלטה לאחור וגלגלון בדיוק עוצר נשימה, רגע לפני שהוא פושט את מדי ה"מעבדה" ועובר לעבודתו החדשה כפועל ייצור מן המניין.

בוסטון דיינמיקס בחרה שלא להציג רק את ההצלחה המלוטשת. לצד התמרונים המושלמים, שיתפה החברה "סליל פספוסים", המתעד רגעי התרסקות, איבוד שיווי משקל וחלקי מתכת שהתעופפו במהלך הניסויים. "קריסות רובוטים הן חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה", הסביר סקוט קוינדרסמה, סגן נשיא למחקר רובוטיקה בחברה.

הכישלונות הללו הם אלו שאפשרו לאטלס לפתח תנועת הליכה אנושית וטבעית יותר מאי פעם.

המעבר של אטלס אינו רק סמלי. גרסת הייצור החדשה של הרובוט, שזכתה בתואר "הרובוט הטוב ביותר" בתערוכת CES 2026, היא מכונה חשמלית עוצמתית בעלת 56 דרגות חופש המסוגלת להרים עד כ-50 ק"ג. בניגוד לגרסת המחקר האקרובטית, דגם הארגון תוכנן לעבודה רציפה ואוטונומית, עם סוללות הניתנות להחלפה עצמית.

היעד הבא של אטלס ברור. חברת יונדאי מתכננת לפרוס את הרובוטים במתקן ה-Metaplant שלה בג'ורג'יה כבר בשנת 2028, שם יתחילו בשינוע חלקים ויתקדמו להרכבת רכיבים מורכבים עד סוף העשור.

במקביל, שיתוף פעולה עם Google DeepMind יטמיע ברובוט את מודלי הבינה המלאכותית של Gemini, מה שיהפוך אותו לא רק לחזק פיזית, אלא גם לחכם ומגיב יותר לסביבתו.

אטלס אולי מפסיק לבצע סלטות להנאת הקהל, אך הוא מתחיל את המהפכה האמיתית: השתלבותם של רובוטים הומנואידים חכמים וחזקים בלב התעשייה העולמית.