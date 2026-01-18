בבוקר של ה-15 בינואר 2026, נרשם רגע היסטורי בקמפוס של חברת Figure AI בקליפורניה, כאשר החברה חשפה תיעוד של הרובוט ההומנואידי Figure 03 כשהוא מבצע ריצת בוקר בשטח פתוח לצד עובדי החברה.

התיעוד, שפורסם על ידי המנכ"ל ברט אדקוק תחת הכותרת "מכריזים על תוכנית כושר חדשה ב-Figure", הציג סגנון ריצה יציב וטבעי להפליא, הכולל קואורדינציה של כל חלקי הגוף באופן שמחקה מקרוב את התנועה האנושית ומסמן מעבר משמעותי מסביבות מעבדה מבוקרות לפריסה בעולם האמיתי.

למרות המראה המרשים, האירוע עורר תגובות מעורבות בקרב הציבור. החברה העלתה את האפשרות שהרובוט ישמש בעתיד כמאמן כושר אישי שיכתיב את הקצב בהכנה למרתון. אולם עובר אורח שחלף במקום צעק ממכוניתו "הדברים האלה יהרגו אותנו יום אחד" - ביטוי אמיתי לחשש הקיים בציבור מפני התקוממות רובוטים אפשרית.

מבחינה טכנית, ה-Figure 03 מציג נתונים מרשימים המציבים אותו בחזית התחרות העולמית, כשהוא מתנשא לגובה של כ-1.67 מטר, שוקל כ-60 ק"ג ומסוגל לפעול עד חמש שעות רצופות הודות לסוללה מתקדמת וטעינה אלחוטית המוטמעת בכפות רגליו.

בבדיקות שנערכו לאחרונה, הרובוט הגיע למהירות שיא של 4.0 מטרים לשנייה, נתון העוקף את ביצועיו של הרובוט 'Optimus' מבית טסלה שרשם מהירות של 3.8 מטרים לשנייה. המנכ"ל אדקוק ציין כי הפער בין ביצועי האדם לאלו של הרובוט מצטמצם במהירות ובאופן בלתי הפיך, כאשר המטרה הסופית היא פיתוח מכונה שתוכל להשתלב בבתים ובמפעלים ולבצע מטלות יומיומיות כגון סידור מדיח כלים, קיפול כביסה והגשת מזון ומשקאות.

