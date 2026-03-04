קיצו של משטר האייתוללות מתקרב? גורם אמריקני מסר הערב (רביעי) ל-Fox news כי החלה מתקפה קרקעית של אלפי כורדים עיראקים באיראן. המטרה היא לנסות ולהשתלט על שטחים בתוך איראן כדי לאתגר את המשטר ולתת השראה להתקוממות רחבה יותר.

דיווחים אמריקניים ציינו כי ה-CIA מחמש כוחות כורדים כדי לעודד את התקוממותם באיראן. במקביל, סוכנות נאיא העיראקית שמזוהה עם הציר השיעי דיווחה כי ארצות הברית שולחת תגבורת צבאית לנמל התעופה הבינלאומי בבגדאד שבעיראק.

מאז פרוץ המלחמה מול איראן, ישראל השמידה מהאוויר שורה של מוצבים אירניים בגבול עם עירק. כעת דרכם של הכורדים אמורה להיות קלה יותר אל תוככי הרפובליקה האיסלמית.

עם זאת, בכורדיסטן העיראקית ובאיראן מכחישים: לא החלה מתקפה קרקעית. בערוץ Rudaw שמשדר מכורדיסטן העיראקית דיווחו מפי בכיר באופוזיציה הכורדית האיראנית כי בניגוד לדיווח ב"פוקס ניוז", לא החלה מתקפה קרקעית נגד איראן בהובלת אלפי כורדים.

בנוסף, במשמרות המהפכה של איראן אמרו כי "במשמרות המהפכה מכחישים את הדיווחים על כניסה קרקעית של מיליציות כורדיות לשטח איראן, ומדגישים כי מדובר בידיעות שמטרתן לערער את הביטחון והיציבות באיראן. כל ניסיון חדירה ייענה בתגובה חריפה".

הכוחות הכורדיים הפועלים לאורך גבול איראן עיראק נחשבים לאחת מקבוצות האופוזיציה החמושות הבולטות נגד המשטר בטהרן. מדובר בארגונים כורדיים איראניים שמפעילים אלפי לוחמים, שרובם פועלים משטח חבל כורדיסטן העיראקי לאורך הגבול עם איראן.

לפי גורמים כורדיים, הכוחות הללו נערכו בימים האחרונים להשתתף במבצע קרקעי במערב איראן, במטרה להפעיל לחץ על כוחות הביטחון האיראניים ולפזר אותם במספר זירות. הרעיון הוא שהלחימה באזורי הגבול תאלץ את המשטר להעביר כוחות לשם, ובכך תקל על מחאה והתקוממות בערים המרכזיות בתוך איראן.

מוקדם יותר השבוע דווח כי בימים האחרונים התקיימו מגעים ושיחות בין ממשל טראמפ לבין גורמים כורדיים, כולל שיחה של הנשיא טראמפ עם מנהיגים כורדים בעיראק ועם הנהגת אופוזיציה כורדית איראנית. הדיונים עסקו באפשרות של שיתוף פעולה מבצעי, כאשר הכוחות הכורדיים עשויים לשמש כוח קרקעי שיערער את יציבות המשטר באזורים מסוימים.

לפי גורמים המעורים בנושא, הכוחות הכורדיים מצפים לתמיכה אמריקאית וישראלית במהלך כזה. התמיכה יכולה לבוא בצורות שונות בעיקר במודיעין, סיוע צבאי ויצירת תנאים מבצעיים שיאפשרו לכוחות הכורדיים לפעול בתוך איראן.

מוקדם יותר הערב, מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, חשף באיגרת ששלח לפקודיו בנושא מבצע "שאגת הארי" באיראן כי "לוחמי היחידות המיוחדות של החיל מבצעים בימים אלה משימות יוצאות דופן שיכולות להצית את הדמיון". בכך, ייתכן כי האלוף בר רמז כי לוחמי קומנדו פועלים על אדמת איראן.

בסוף יוני האחרון חשף הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כי כוחות קומנדו קרקעיים - ולא רק של המוסד - פעלו באופן חשאי באיראן במהלך "מלחמת 12 הימים", במסגרת מבצע "עם כלביא". "הגענו לשליטה מלאה בשמי איראן ובכל מקום בו בחרנו לפעול. אלו התאפשרו, בין היתר, בזכות שילוביות ותחבולה שבוצעו על ידי כוחות אוויר וקומנדו קרקעיים", אמר בהצהרה מיוחדת.