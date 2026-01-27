כיכר השבת
לוקח שבויים

היסטוריה בשדה הקרב: שלושה חיילים רוסים נכנעו לרובוט אוקראיני 

כשהטכנולוגיה פוגשת את חזית הלחימה, הגבולות בין אדם למכונה הולכים ומטשטשים בדרכים שלא דמיינו | חורף של 2026 משנה את פני המערכה באוקראינה, שלושה חיילים רוסים נכנעו למערכת רובוטית קרקעית אוקראינית, בתיעוד שחושף את המהפכה הטכנולוגית בחזית (חדשות בעולם)

חיילים נכנעים לרובוט קרב (צילום: רשתות חברתיות)

החורף הקר של 2026 הביא עמו תפנית דרמטית וחסרת תקדים במלחמה באוקראינה. בפעם הראשונה בהיסטוריה, שלושה חיילים רוסים בחרו להניח את נשקם ולהיכנע לא למול לוחמים בשר ודם, אלא אל מול מערכת רובוטית קרקעית של צבא אוקראינה.

האירוע, שתועד והופץ ברשתות החברתיות, התרחש לאחר תקיפה מאסיבית של רחפני FPV אוקראיניים על עמדות הכיבוש. בסרטון שפורסם, ניתן לראות את שלושת החיילים יוצאים ממחבואם כשידיהם מורמות באוויר, בעודם מובלים תחת ליווי של הרובוט לעבר העמדות האוקראיניות. אחד החיילים שנכנעו נראה כשהוא פצוע, דבר שלא מנע מהמכונה להשלים את המשימה המורכבת של ליווי השבויים.

השימוש ברובוטים קרקעיים אינו מקרי. משרד ההגנה האוקראיני הגביר באופן משמעותי את אספקת המערכות הרובוטיות כבר בשנת 2025, תוך עקיפת היעדים המקוריים. מערכות אלו, דוגמת ה-Droid TW-12.7, מצוידות במקלעי 12.7 מ"מ ומשמשות למגוון משימות: החל מסיוע באש ותצפית, ועד לפינוי פצועים ואספקת ציוד.

אין זו הפעם הראשונה שבה טכנולוגיה אוקראינית מובילה בקרב. כבר בקיץ 2025, באזור חרקוב, הצליחו לוחמי חטיבת ההסתערות השלישית לשבות חיילים רוסים באמצעות שילוב של רחפנים ומערכות רובוטיות קרקעיות. עם זאת, המקרה הנוכחי ב-2026 מסמן עליית מדרגה ביכולות האוטונומיות והפסיכולוגיות של המכונות בשטח.

עוד הפלטפורמה הדיגיטלית DOT-Chain Defense ממשיכה לפתח ולהפיץ את הטכנולוגיה הזו, נראה כי שדה הקרב משתנה ללא היכר. הכניעה המתועדת לרובוט אינה רק אירוע טקטי, אלא סמל לעידן חדש שבו המכונה הופכת לשחקן מרכזי המכריע גורלות של בני אדם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר