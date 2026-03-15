כיכר השבת
כך זה נראה

כמו שעון: ההפסקה הקבועה של איראן בשיגור הטילים - מאז מוצאי שבת

מאז מוצאי שבת משוגרים טילים מאיראן לישראל אחת לשעה וחצי בדיוק | כתב חדשות 12 הציג את לוח השיגורים המלא עד היום בשעת צהרים - בכל פעם לאזור אחר בארץ (מלחמה)

מערכת כיפת ברזל (צילום: משרד הביטחון )

ב נוהגים בכלכלת חימושים, ונראה כי פניהם למלחמת התשה - של שיגור טילים בטפטוף לעבר יישובי ישראל, מצפון ועד דרום, במטרה להתיש את העורף.

ברשתות החברתיות ציינו היום (ראשון) מספר משתמשים על דפוס שנראה קבוע בשעות האחרונות בירי הטילים מאיראן לעבר ישראל. נראה כי אחת לתשעים דקות בקירוב נשמעת אזעקה בשל ירי מאיראן לאזור אחר בארץ.

כתב חדשות 12 אלמוג בוקר צייץ בטוויטר: "מאז הלילה - כל תשעים דקות ירי מאיראן". הוא פירט את לוח השיגורים המלא.

בשעה 1:15 בבוקר נשמעו אזעקות באילת והערבה בעקבות שיגור. בהמשך בשעה 2:24 נשמעה אזעקה שרון, דן, שומרון, שפלה, לכיש, בקעה. בהמשך בשעה 5:34 נשמעה אזעקה בירקון, שפלה, לכיש.

בהמשך בשעה 6:14 אזעקות בבאר שבע והנגב - ממוקד דימונה. בשעה 6:43 אזעקות בבאר שבע והנגב. בשעה 8:17 - שיגורים לצפון (גולן, קו עימות וכרמל). בשעה 11:34 - אזעקות באילת. בשעה 11:50- אזעקות בשומרון, שפלה, לכיש, שרון ומרכז. בהמשך בשעה 13:21 נשמעו אזעקות נוספות במרכז.

אם זה נכון , זה מידע חשוב לחישוב יציאות בן עירוניות.... לנסיעות בשטח פתוח מענין אם כך יהיה בימים הבאים
שולה
לפי הרשימה בכתבה לא מובן איך הכתב מחשב 90 דקות?? אני רואה כאן הפסקות של 30 - 60 - 120 דקות יותר
מוטי

